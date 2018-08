El jutge envia a la presó el membre de 'La Manada' que va intentar perpetrar un robatori

Àngel Boza, en una imatge d'arxiu (EUROPA).





El Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla, en funcions de guàrdia, ha acordat en la tarda d'aquest dijous l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança del membre del grup de WhatsApp 'La Manada' Àngel Boza, condemnat al costat d'altres quatre participants d'aquest xat a nou anys de presó per abús sexual a una jove en els Sanfermines de 2016 i detingut aquest passat dimecres pel presumpte furt d'unes ulleres de sol d'un centre comercial de Sevilla i per arremetre amb el seu cotxe contra uns vigilants de seguretat .





Així ho han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), que afegeixen que la decisió es pren d'acord amb la presumpta comissió d'un delicte de robatori amb violència.





Boza ha comparegut aquest dijous a la tarda davant del jutge titular del jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla, després que davant els agents de la Policia Local sevillana encarregats del seu cas es acollís al seu dret constitucional a no declarar, segons informava a Europa Press el seu advocat defensor, Agustín Martínez.





L'advocat, a més, donava compte de que l'arrest del seu patrocinat ha estat comunicat a l'Audiència de Navarra com a instància que l'ha condemnat per un delicte d'abús sexual sobre una jove en els Sanfermines de 2016, una sentència no ferma a l'haver estat recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Navarra.





En qualsevol cas, segons ha informat l'advocat defensor, Boza sí que ha prestat declaració davant del magistrat del Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla, que després de sentir-li ha ordenat el seu ingrés a la presó.





Segons la Policia Local de Sevilla, Àngel Boza hauria acudit la tarda d'aquest dimecres a un centre comercial de la capital andalusa i després interessar-se per unes ulleres de sol valorades en uns 200 euros, s'hauria fet amb les mateixes retirant-los el dispositiu d'alarma i col·locant altres ulleres al lloc de l'expositor de venda on estaven les mateixes.





ALTERCAT AMB ELS VIGILANTS





Després d'això, s'hauria desplaçat a l'aparcament del centre comercial per pujar al seu vehicle i abandonar el recinte, sent abordat per dos vigilants de seguretat a l'haver-se adonat del furt un dels venedors del centre comercial i donar l'alerta. Lluny d'atendre les indicacions dels vigilants, segons la Policia Local de Sevilla, Boza va envestir contra ells amb el seu cotxe, resultant tots dos lesionats encara que no de gravetat.





I després que els vigilants avisessin a la policia, agents del Grup Giralda de la Policia Local van interceptar a Àngel Boza a l'avinguda Menéndez Pelayo quan conduïa el seu vehicle, ja que Boza ha tingut retirat temporalment el permís de conduir en dues ocasions, a compte de sengles condemnes de 2014 i 2016 per conduir superant la taxa màxima d'alcohol permesa i altres infraccions de trànsit.





No obstant això, el seu permís està actualment en vigor en haver complert recentment la segona de les condemnes i haver recuperat el document.