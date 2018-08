Sánchez, Casado, Catalunya, postureig?

Les reunions entre el president del govern i el líder de l'oposició sempre aixequen expectació pels temes que aborden en les mateixes, les discrepàncies sobre determinats temes que alguns anomenen ideològics i les possibilitats d'arribar a acords en determinades matèries que són estratègiques per al país. Aquí, els acords haurien d'estar per sobre de les diferències polítiques. El que passa és que a Espanya no hi ha tradició de pactes. Caldria fer un esforç per part de tots per arribar a consensos en els grans temes d'Estat.





Aquest dijous, el president del govern, Pedro Sánchez rebia al palau de la Moncloa el nou president del PP, Pablo Casado, en el que ha estat la seva presentació oficial i de pas parlar de les qüestions que li preocupa al líder popular. En aquesta primera trobada considerat cordial, ha quedat clarament reflectida la "nova" política del PP, que no ha agafat de sorpresa a ningú perquè al llarg d'aquests dies, Casado ha anat deixant anar perles que no deixen dubtes del gir a la dreta aznariana que ha pres el partit del carrer Gènova.





El president popular no ha tingut dubtes de quina serà la seva postura en el tema català: demanar que s'apliqui el 155 a Catalunya si els independentistes segueixen insistint en la desconnexió de Catalunya amb Espanya.





No li tremolarà la mà en aquestes i altres mesures "dissuasòries"... És més, li ha advertit a Sánchez que no cedeixi al xantatge, perquè els tindran al davant.





Altres dels temes que ha plantejat el popular és l'enfortiment institucional en tots els àmbits. Reforma de la Llei electoral. Baixades d'impostos, que això queda molt bé, i uns quantes qüestions més. Li ha marcat el terreny de joc en el qual vol jugar i les regles a les quals no està disposat a renunciar. És clar, rotund, intransigent i disposat a tot per recuperar els vots perdut aquests darrers anys i sumar vots de la dreta que s'ha vingut sentint òrfena.





A Casat li interessa mostrar, amb un llenguatge dur, que amb ell les coses van a ser diferents. Els consells del seu pare polític, Aznar, està disposat a portar-los a la pràctica .: nous temps, velles pràctiques. Renovació? Caldrà seguir de prop els esdeveniments.





El president popular és un bon orador, té bona imatge, transmet seguretat i decisió, elements importants en política. Es ven molt bé, no hi ha dubte.





A la reunió de Sánchez & Casado els resultats es veuran a curt termini donat el transcórrer dels esdeveniments a Catalunya, la major preocupació del govern i els populars, però per motius diferents.





Això no és una marató, és una carrera curta que tots volen guanyar i penjar-se la medalla d'or.





La reunió ha deixat clar, encara que sigui en secret, la postura de PP en determinats temes i fins on estan disposats a arribar. Només caldrà qualificar-la de postureig per ambdues parts, una cosa que està de moda fa ja algun temps.