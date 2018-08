La policia entra en clíniques d'iDental a Barcelona, ​​Girona i Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional realitzen aquest divendres entrades en clíniques de iDental a Barcelona, Girona i Tarragona a requeriment de l'Audiència Nacional, ha informat la policia autonòmica.





El magistrat José de la Mata va assumir la setmana passada la investigació del presumpte frau massiu de la clínica companyia de baix cost iDental després que almenys 11 jutjats s'inhibeixen a favor de l'Audiència Nacional a causa del volum extraordinari de la causa, el desplegament de l'operativa presumptament fraudulenta al llarg del país, la complexitat de l'estructura societària muntada i les milers de persones perjudicades.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 investiga si aquests fets són constitutius de delicte d'administració fraudulenta, estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, lesions i contra la salut pública.





La clínica es dedicava a prestar serveis odontològics si bé oferia paral·lelament un sistema de finançament de tractaments a través d'entitats bancàries mitjançant les quals percebia l'abonament íntegre anticipat dels seus serveis.





Després d'això, i segons consta en la denúncia dels afectats, "els pacients eren atesos per personal no qualificat, s'emprava material de baixa qualitat i els tractaments no eren finalitzats, deixant els processos odontològics incomplets".