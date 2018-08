Shakespeare va deixar dit que estem fets de la mateixa fusta que els nostres somnis. Aquests preparen al cervell per aprendre i reorganitzar els continguts de la ment; noves associacions. Llegeixo en un relat aquesta frase: "La màquina de cosir, aquesta intrusa dels meus somnis, seguirà ressonant fins a la mitjanit". La mare del protagonista treballant a casa. L'autor és el molt culte periodista barceloní Sergi Doria. És la seva recent novel·la La verdad no termina nunca (Destino). Igual que en l'anterior, No digas que no me conoces, Doria desenvolupa una trilogia d'històries de personatges oblidats i els 'rescata'. A la primera va ser el sorprenent estafador Antonio Llucià, en aquesta segona se centra en qui ell anomena "un dolent il·lustrat '; potser millor en la seva exdona i en un suposat fill. Es tracta d'Alphonse Laurencic, afusellat el juliol de 1939 una setmana després de fer 37 anys d'edat. De pares austríacs, era francès i políglota; havia estat boxejador i músic de jazz. Va ser condemnat a mort pel règim franquista per dissenyar i dirigir a Barcelona unes txeques de surrealista i inusitada crueltat, trucades psicotècniques i on desplegava cultura avantguardista i una sensibilitat perversa; les de pitjor fama per la seva brutalitat torturadora estaven als carrers Vallmajor i Saragossa. En ser agent doble, Laurencic hagués pogut ser executat també pel bàndol que va perdre. Sergi Doria fa servir en aquesta narració uns esborranys del consell de guerra que va dictar la seva sentència a mort i compte que abans de la descàrrega va alçar el braç i va cridar "sóc víctima de les circumstàncies. Mai se sabrà la veritat sobre mi, la veritat no acaba mai".





Per aquesta trama, desenvolupada durant anys de mitges veritats i incomunicació, desfilen personatges com Ana María Dalí, Raquel Meller o Alady. També el falangista Luys Santa Marina -condemnat a tres penes de mort, entre 1936 i 1938-, que va dirigir la Soli i l'Ateneu Barcelonès, que va ser el primer traductor de Huxley a l'espanyol i amic de Max Aub. (Gràcies als seus avals, no pocs republicans van salvar la pell i es van poder reincorporar als seus treballs.) Apareixen la ruleta de Strauss, un jueu mig holandès, mig mexicà i el seu soci polonès Perlowitz, que van donar nom a l'estraperlo; la intrèpida aviadora i estranya periodista francesa Elisabet Sauvy, 'Titayna'. O Fructuós Gelabert i la seva pel·lícula mínima Baralla en un cafè (1897).