Llibertat provisional per a Juan Muñoz, el marit d'Ana Rosa

L'empresari Juan Muñoz, marit d'Ana Rosa Quintana, va quedar ahir a la nit en llibertat després de declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional, Diego d'Egea, sobre un presumpte treball que va encarregar al polèmic comissari José Manuel Villarejo.





Fernando Muñoz, el seu germà i dos advocats de la família, que també van declarar, hauran de comparèixer regularment davant el jutjat i comunicar si tenen intenció d'abandonar el país a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Mentrestant, la investigació continua oberta a l'espera que declari també Villarejo.





ANA ROSA PARLA PER PRIMERA VEGADA





La popular presentadora de televisió ha parlat per primera vegada sobre el seu marit des que el cas saltés a la premsa fa uns dies. En el seu compte personal de Twitter, Ana Rosa ha publicat un breu missatge donant les gràcies als seus amics.









Una mica més tard, durant 'El programa de l'estiu' s'ha llegit un comunicat de la presentadora per part de la seva mà dreta, Joaquín Prat.





"Ahir el meu marit va ser posat en llibertat sense mesures cautelars. Han estat dos dies d'incertesa però ja estic més tranquil·la, tot i així, cal ser prudent, i cal deixar a la justícia treballar. Com a periodista sóc conscient de l'interès que ha suscitat aquesta notícia i arribat el moment estarem aquí per explicar-ho ", deia la nota que ha llegit el seu company.





"Però vull aprofitar per donar les gràcies, per tots els missatges de suport i d'afecte que he rebut en aquests dies, del meu equip; dels meus companys; dels amics; dels meus familiars; i de la gent anònima. Moltes gràcies ", finalitzava l'escrit.