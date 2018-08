Commoció en el món del pop. Zombie Boy, el model i artista canadenc conegut pels tatuatges que recobrien tot el seu cos donant-li l'aspecte semblant a un cadàver, s'ha suïcidat als 32 anys d'edat, segons han informat font de la policia canadenca.





Lady Gaga, que va filmar amb ell el clip "Born This Way" el 2011, ha dit estar "devastada" per la seva mort.