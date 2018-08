El recel davant un canvi de règim tributari frena la inversió interior de les grans fortunes

Amancio Ortega, fundador d'Inditex (Europa Press)





Les Societats d'Inversió de Capital Variable (SICAV) han estat l'instrument preferit per vehicular unes inversions que des de 2008 han baixat en més de 10.400 milions pel que fa a la cartera interior.





Així, segons exposa aquest dissabte el diari digital 'Vozpópuli', les SICAV inverteixen cada vegada menys a Espanya. La crisi ha fet efecte en el sector i les amenaces que durant les últimes campanyes electorals es van abocar sobre aquest tipus de vehicle inversor van influir molt negativament en la seva reputació. Una suma d'elements que ha contribuït que les grans fortunes hagin anat traient any rere any els seus diners del país.





Al desembre de 2008 la inversió interior de les SICAV ascendia als 16.176.000 d'euros. I segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), al tancament del primer trimestre del 2018, aquesta xifra ha baixat fins als 5.713.000.





Al tancament del primer trimestre de l'any el patrimoni de les SICAV ascendia als 30.755.000 d'euros, un 5,78% menys que fa un any. D'aquesta capital, el 71,81% està invertit en l'estranger, uns 22.350 milions d'euros. D'aquest total, més de 11.200 milions d'euros estan invertits en fons, que és on més diners dipositen les grans fortunes. Altres 6.800 milions d'euro estan invertits en instruments de patrimoni i 4.200 en valors representatius de deute.





A Espanya el repartiment és un altre; en dipòsits s'inverteixen 200 milions, en instrument de patrimoni, uns 2.670 milions d'euros i en fons, 1.600 milions.





Així, segons exposa 'Vozpópuli', aquest vehicle d'inversió ha deixat de tenir atractiu a Espanya a causa del temor existent davant un canvi en el seu règim tributari. El conflicte va començar fa uns quants anys quan van irrompre en l'escena política els nous partits que van començar a demanar portar aquests vehicles a la societat real i allunyar-los de les grans fortunes, que "només els feien servir per ajornar el pagament d'impostos".





Durant les últimes eleccions generals els quatre grans partits polítics van decidir ficar en els seus programes electorals diferents reformes. El missatge més dur va ser el de Podem, que demanava acabar amb elles directament. Per la seva banda, el PSOE advocava per limitar el patrimoni del seu accionista majoritari i el PP i Ciutadans van acordar restringir a un 0,55% del capital el percentatge mínim perquè un accionista computi entre els 100 que exigeix la norma per gaudir de la tributació reduïda.









UN MAL ANY PER A LA SEVA RENDIBILITAT





Aquest any està sent molt complicat per a les sicavs pel que fa a rendibilitat. De les grans, la que millor ho ha fet en 2018 ha estat Morinvest, el vehicle d'Alicia Koplowitz, i només obté un 2,7% de benefici. El seu patrimoni ascendeix als 552 milions d'euros.





Arbarín també salva els mobles en els primer sis mesos de l'any amb una rendibilitat mitjana de 1,08% i amb 202 milions de patrimoni. Les sicavs de la família March amb més capital Cartera Bellver (587 milions) i Torrenova (1.300 milions) - obté una rendibilitat negativa del 1,5% totes dues.





De la mateixa manera, les sicavs de la Família del Pino, Chart (327 milions) i Allocation (380 milions), obtenen rendibilitats negatives del 0,8% i del 0,97%, respectivament. Soandres, de Sandra Ortega, filla d'Amancio Ortega, propietari de l'imperi Inditex, també obté una rendibilitat negativa del 1,85% i gestiona un patrimoni de 291 milions d'euros.