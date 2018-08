Celades deixa la selecció sub 21 i fitxa per al Madrid com a assistent de Lopetegui

Albert Celades (Europa Press)





Segons un comunicat del club blanc, Albert Celades s'incorpora al Reial Madrid com a tècnic assistent de Julen Lopetegui. La seva carrera com a entrenador està lligada a les categories inferiors d'Espanya, on ha exercit el càrrec de seleccionador sub-21 de 2014 a 2018. Amb aquesta categoria va ser subcampió d'Europa en 2017. Prèviament, Celades va dirigir a la selecció sub-16 i va estar present en els últims Mundials del Brasil i Rússia com a auxiliar del cos tècnic de la selecció espanyola.





No obstant això, Celades ha deixat aquest estiu de formar part de la Federació. La seva falta de sintonia amb Rubiales es va posar de manifest després de la sortida de Lopetegui i al no comptar amb ell per al relleu. Va acceptar, però, el lloc de tècnic assistent amb Fernando Hierro tot i ser més gran la seva experiència a les banquetes. Finalment, i un cop eliminada Espanya, va comunicar a la Federació que deixava el seu càrrec a la sub 21, una decisió que també va veure de bon grat Rubiales.





Celades torna al Reial Madrid per treballar, de nou, amb Lopetegui. Format a la Masia del Barça, és un dels pocs jugadors que han canviat la samarreta blaugrana per la blanca. En la seva etapa com a jugador madridista, durant quatre temporades entre 2000 i 2003 i en la campanya 2004-05, Celades va sumar 101 trobades guanyant la Novena, dues Lligues, una Copa Intercontinenal, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. També va jugar al Celta i al Saragossa i va deixar el futbol en 2009, quan militava al Red Bull New York de la MLS.