Torra diu que no ha convidat el Rei a l'aniversari del 17-A però que assistirà com a President

Felip VI i Quim Torra en la inauguració dels Jocs Mediterranis (Europa Press)





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dissabte que el Govern no ha convidat el Rei als actes de commemoració del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona).





En declaracions als mitjans en la seva visita a Argentona (Barcelona), ha anunciat que assistirà a aquests actes tot i la presència de Felip VI, ja que considera que el president de la Generalitat ha d'assistir a qualsevol acte que se celebri a Catalunya.





"Nosaltres no l'hem convidat, no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial. Però a qualsevol acte que se celebri a Catalunya, el president de la Generalitat hi serà perquè això és casa nostra", ha manifestat.





A més, ha insistit que encara està esperant que Felip VI demani disculpes pel seu discurs del 3 d'octubre, després del referèndum de l'1-O.





Torra ha lamentat que és una "indecència" que dos dels principals responsables de la gestió dels atemptats, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i el exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero, estiguin 01:00 empresonat i l'altre investigat per la causa sobre el procés independentista.





CAP VOLUNTAT DE DIMITIR





El president del Govern ha assegurat que no té "cap voluntat de dimitir" si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, després que digués que els governs acostumen a dimitir si els pressupostos no s'aproven.





Torra ha assenyalat que aquestes paraules s'han malinterpretat i que confia que les negociacions pels pressupostos amb tots els grups fructifiquin: "Sé que lluitarem per tirar endavant els pressupostos".