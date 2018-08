Interior rebutja la sol·licitud d'escorta per Puigdemont perquè ha deixat de ser autoritat

Puigdemont en un acte oficial amb els Mossos d'Esquadra (Europa Press)





El Ministeri de l'Interior ha rebutjat dotar a l'expresident català Carles Puigdemont dels serveis d'escorta que havia requerit, argumentant que no té ja cap autoritat de l'Estat i es troba a més fugit de la justícia, de manera que el policia que li escortarà estaria obligat a detenir-lo.





Segons han informat a Efe fonts d'Interior, la sol·licitud d'escorta per a Puigdemont va ser formalitzada a mitjans de juliol pel director general dels Mossos d'Esquadra i, davant d'aquesta petició, el Ministeri va recaptar un informe de l'Advocacia de l'Estat.





En aquest informe es basa Interior per rebutjar la sol·licitud i exposa per a això dos motius fonamentals: que ja no és una autoritat de l'Estat des que va ser cessat com a president autonòmic i que sobre ell pesa una ordre de recerca i captura a Espanya, que obligaria a funcionari policial que l'acompanyés a detenir-lo abans que a escortar-lo.