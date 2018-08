Rècord històric de calor a Badajoz en arribar aquest dissabte fins els 46 graus

Badajoz arriba als 46 graus (Europa Press)





Les previsions no han fallat i al tercer dia consecutiu en alerta vermella per calor s'ha batut el rècord de màxima temperatura mai abans registrada per l'Agència Estatal de Meteorologia a Extremadura, amb els 46 graus assolits per Badajoz aquest dissabte, a les 17,10 hores, superant així els 45,4 datats el 13 de juliol de 2017.





Amb aquesta xifra, Badajoz se situa, amb les dades actualitzades fins a les 19,00 hores, com la segona localitat més calorosa del país aquest dissabte, només per darrere del Granado (Huelva), amb 46,6 graus.





Entre els punts més calents detectats per la xarxa d'estacions meteorològiques d'Aemet a tot el país es troben altres localitats extremenyes, com Mèrida, quarta en el rànquing d'aquest sufocant dia amb 44,7 graus, registrats a les 15,50 hores .





També apareixen a aquesta hora en la llista de les deu localitats més caloroses del dia l'Aeroport de Badajoz, situat al costat de Talavera la Real, on s'han mesurat 44,4 graus, i Alconchel (Badajoz), amb 44,3 graus. Ja fora de la llista, però també entre els punts que han assolit els 44 graus es troba Olivenza.