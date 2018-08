Torra renunciaria al mandat de l'1-O si es pacta un referèndum vinculant

Els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra a la Moncloa (Europa Press)





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit aquest diumenge que no acceptaran "sentències d'escarment com si res" en el judici per la causa del procés independentista.





"Ningú entendria que acceptéssim sentències d'escarment com si res", ha assegurat en una entrevista de La Vanguardia recollida per Europa Press, en què ha considerat que aquest judici és una de les claus de la legislatura.





Preguntat per si una sentència contrària als interessos de l'independentisme donaria per acabada la legislatura ha assenyalat que "seria un moment, efectivament".





Ha insistit que la causa sobre l'1-O és una "farsa" basant-se en les decisions dels tribunals europeus que han rebutjat els delictes de rebel·lió, de manera que creu que el problema el té la justícia espanyola.





Així mateix, ha afirmat que no renuncia "a cap opció per arribar a la independència", inclosa la via unilateral, i ha defensat que no seria desobeir, sinó obeir a les decisions del Parlament.





REFERÈNDUM PACTAT I VINCULANT





Torra ha reiterat que la situació a Catalunya ha de resoldre a través d'un referèndum pactat, ja que, segons la seva opinió, la majoria de la societat catalana vol votar: "Si amb el president Sánchez vam arribar a la conclusió que un problema polític es ha de resoldre políticament, em sembla bastant clar que el problema s'ha de resoldre votant".





En aquest sentit, ha sostingut que, tot i que el mandat del referèndum de l'1-O "està clar", l'independentisme pot renunciar al resultat de l'1-O si l'Estat planteja un referèndum pactat i vinculant.





"Podríem arribar a la conclusió que, per resoldre l'actual conflicte, es pot renunciar al punt de partida per un referèndum acordat i vinculant", ha apuntat.





En aquest cas, ha explicat que dimitiria si guanyés el 'no' a la independència en un referèndum vinculant: "Jo ho acceptaria, presentaria la dimissió immediatament i escriuria les meves memòries".





El president del Govern ha lamentat que "encara" no coneix la proposta del Govern central per a Catalunya, i ha apostat per buscar les vies per aconseguir millorar la situació a Catalunya sempre que hi hagi diàleg i negociació.





"Si hi ha diàleg sobre el tema de fons de la legislatura, endavant amb tota la feina que puguem fer en les comissions", ha afegit en referència a les comissions que pengen de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i l'Estat.





GUANYAR LA CIUTAT DE BARCELONA PER A l'INDEPENDENTISME





Torra veu "vital per a l'independentisme guanyar la ciutat de Barcelona" a les eleccions municipals de l'any que ve, perquè creu que hauria estat molt important que l'Ajuntament de la ciutat hagués estat liderat per un independentista durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





A més, ha defensat unes "primàries unitàries republicanes per construir una candidatura guanyadora".





Sobre com pretén aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2019, ha relatat que el seu "soci prioritari és la CUP", malgrat que té voluntat de tendir ponts amb els comuns en polítiques socials.





Ha rebutjat que la societat catalana estigui fracturada i ha opinat que "és una societat que debat apassionadament, com qualsevol societat mediterrània".