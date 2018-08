Carolina Marín conquista el seu tercer títol mundial de bàdminton

Carolina Marín, campiona del món de bàdminton (Europa Press)





Carolina Marín és encara més llegenda. Després de la decepció del Mundial de 2017, la millor jugadora d'Espanya de bàdminton, i oficiosament d'aquest esport a nivell mundial en la seva història, ha conquistat el seu tercer Mundial de Bàdminton, en una final en què va guanyar a la índia Pusarla Sindhu per 21 -19 i 21-10, un rival que coneix perfectament.





Per mesurar el seu assoliment, una dada: la de Huelva s'ha convertit en la primera jugadora de bàdminton a conquistar tres títols mundials individuals. Amb més d'una hora de retard conforme al que preveu, pel fet que la final de dobles del torneig es va allargar més de 90 minuts, Carolina Marín i Pusarla Sindhu se les van veure de nou en una final amb record a la que es va viure a Rio 2016. En aquell torneig va ser la de Huelva qui es va imposar, per donar una històrica medalla d'or per al bàdminton espanyol.





Aquí Sindhu es va mostrar més dura. Des del primer moment, la jugadora índia no va deixar espai a l'espanyola. El bloqueig de Sindhu li va sortir bé, deixant a Marín sense opcions quan pujava més a prop de la xarxa. A més, l'estratègia mental també va trasbalsar a la jugadora espanyola: el seu rival va començar a alentir els treguis, fins al punt que es va queixar la de Huelva al jutge de cadira.





No obstant això, després de l'aturada del primer set, Carolina Marín va treure el seu habitual força mental per arrasar al seu rival, a la qual ja havia guanyat sis de les onze vegades que s'havien enfrontat. Al ritme dels crits de ràbia, típics de la pupil·la de Fernando Rivas, va remuntar per endur-se el primer set per 21-19.





El joc mental es va mantenir en el segon set. Sindhu i Marín, que es coneixen molt bé, van començar a intentar treure de polleguera a l'altra, amb tàctiques com constants retards en treure o amb 'drops' al cos. Va ser la fortalesa mental de la vigent campiona olímpica la qual va posar la diferència. Després del competit primer set, el segon va tenir molta menys història i des del principi va ser Carolina Marín la que va portar les regnes, per acabar amb un contundent 21-10.