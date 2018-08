Condemnat a 5 anys de presó el cambrer que va gastar 1.300 euros amb la targeta d'una clienta

El cambrer va assegurar que el datàfon no funcionava (Europa Press)





La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat una sentència de cinc anys de presó al cambrer d'un restaurant del barri del Sector III a Getafe per falsificar la targeta de crèdit d'una clienta i fer despeses al seu compte.





En aquest sentit, els magistrats han acordat "no és procedent l'admissió del recurs de cassació formalitzat pel recurrente contra la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Madrid" el 29 de setembre de 2017, que el considera com a autor responsable d'un delicte de falsedat de targeta de crèdit en concurs medial amb un delicte d'estafa, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.





Referent a això, considera provat que el 22 d'octubre de 2013 la afectada, per al pagament de la consumició, va lliurar la seva targeta a l'acusat qui, al·legant que no funcionava el datàfon, havia de portar-la a un altre lloc per fer el cobrament, de manera que es portar la targeta el temps suficient perquè ell o una altra persona elaborés un duplicat. Al mes següent, el cambrer va anar a un pub al costat d'altres persones on va realitzar despeses per un import de 1.281 euros, fent el pagament amb la targeta de crèdit referida i com no sabia el número PIN, va oprimir el botó del datàfon perquè es fes el càrrec demanant-li la signatura, de manera que la persona que el va atendre es va estranyar per aquest procedir i va prendre nota del NIE de l'usuari, sent aquest el corresponent a l'acusat.





La perjudicada ha declarat que va presentar denúncia per uns càrrecs a la targeta de crèdit, que ella no havia efectuat, al·legant que va estar en un restaurant i que allí va lliurar la seva targeta al cambrer que la va atendre per pagar i aquest li va dir que no funcionava el datàfon del restaurant i que l'havia de portar a cobrar a un altre lloc, pel que va perdre de vista la targeta durant una estona fins que va tornar i la hi va retornar, de manera que sospitava que pogués haver-se duplicat en aquest moment.





La Sala Penal del Tribunal Suprem considera que s'ha practicat prova suficient per considerar que el recurrent és responsable dels fets pels quals ha estat condemnat, segons la sentència del passat 5 de juliol a la qual ha tingut accés Europa Press.