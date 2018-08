Homenatge de les Joventuts Socialistes a les Tretze Roses, afusellades pel franquisme fa 79 anys

Placa commemorativa al mur del cementiri de l'Almudena (Europa Presss)





Un any més, les Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE) han commemorat l'aniversari de l'afusellament de les Tretze Roses, ocasió que han aprofitat per reivindicar el compliment de la Llei de Memòria Històrica i la reparació del dany causat a les víctimes.





El secretari general de l'organització, Omar Anguita, ha fet aquesta petició amb motiu del 79è aniversari de l'afusellament de les tretze joves, les quals pertanyien a les Joventuts Socialistes Unificades (JSU): "Totes elles van perdre la vida per defensar la democràcia, la llibertat, la igualtat i la justícia social, sent el seu únic delicte militar a una organització política no autoritzada pel règim ".





Així mateix, Anguita ha recordat que "avui recordem a tretze dones joves a les que van arrencar la vida, però no volem recordar-les només a elles sinó a totes les roses que al nostre país van ser enjudiciades injustament, represaliades i assassinades per defensar els nostres ideals".





En la mateixa línia s'ha manifestat Camino Orejas, secretària de Justícia i Memòria Històrica, que ha manifestat que "es calcula que encara queden al voltant de 120.000 persones assassinades a les cunetes i això és una cosa que no ens podem permetre. Tenim un deute moral amb ells i elles, amb les seves famílies i amb la societat en el seu conjunt. És el moment que el Govern retorni la dignitat a totes aquestes persones".





Orelles ha afegit que "les dones van patir doble discriminació durant el franquisme, per ser d'esquerres i per dones: no només es va castigar a qui va defensar la llibertat i la democràcia sinó que si eres dona el càstig per això era més gran".





Des de l'organització juvenil socialista assenyalen que "aquest 2018 es recordarà per haver estat l'any en què les dones van sortir al carrer i van alçar la seva veu; per això, més que mai hem de recordar a les 13 roses i homenatjar com es mereixen. Per elles seguirem defensant els mateixos valors que van defensar perquè la seva causa i la seva memòria no s'esborrin mai".