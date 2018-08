Una quarta part dels europeus tria tractaments alternatius per la relació de la medicina amb el poder

La medicina complementària i alternativa es beneficia de la credibilitat atorgada a les teories de la conspiració derivada de l'escepticisme associat a les estructures de poder existents, segons una recent investigació realitzada per la Universitat de Magúncia, a Mainz (Alemanya).





Els països del Primer Món tenen sistemes de salut ben desenvolupats que empren tractaments mèdics que s'ha demostrat empíricament la seva eficàcia. Però, tot i això, moltes prefereixen recórrer a les tècniques utilitzades en medicina complementària i alternativa, tot i que se'ls hagi advertit expressament contra el seu ús.





Segons investigacions recents, això pot estar associat amb una potent predisposició subjacent a creure en teories de conspiració, un tret conegut com una mentalitat de conspiració. "Hem identificat una correlació significativa", assegura Pia Lamberty de la Universitat de Magúncia.





Els psicòlegs consideren que l'anomenada 'mentalitat de conspiració' és una característica de personalitat estable. Les persones amb una forta tendència a creure en teories de conspiració sospiten que el món en realitat està controlat per elits ocultes. Això és presumiblement perquè aquestes persones tenen la sensació que tenen poc o cap control sobre el que passa al seu voltant.





Curiosament, hi ha nombroses teories de conspiració que es relacionen amb el món de la medicina, i la desconfiança de les vacunes és només un exemple d'aquesta tendència, que no és un fenomen nou.





Les dades més recents revelen que gairebé el 26 per cent dels europeus van emprar remeis mèdics complementaris o alternatius almenys una vegada en un període de 12 mesos, amb els medicaments homeopàtics i naturopáticos com els més populars. Aquesta popularitat és encara més desconcertant, segons els autors de l'estudi, ja que la ciència fins a la data no ha verificat que l'homeopatia, per exemple, tingui beneficis terapèutics detectables més enllà de l'efecte placebo.





Amb això en ment, Pia Lamberty i el professor Roland Imhoff, de l'Institut de Psicologia de la Universitat de Magúncia, s'han dut a terme diversos estudis amb l'objectiu d'analitzar la connexió entre la creença en teories de conspiració i la preferència per formes alternatives d' medicina.





Van preguntar a 392 participants en l'estudi a Alemanya i 204 als Estats Units sobre les seves actituds cap a un total de 37 formes diferents de tractament, des aromateràpia, remeis florals de Bach, hipnosi i ioga fins a l'ús d'antibiòtics i transfusions de sang. Entre altres coses, els subjectes havien d'especificar amb quina freqüència usaven el tractament en qüestió i quanta eficàcia els atribuïen. "A Alemanya vam descobrir que hi havia una interdependència clara i notablement estreta entre una mentalitat de conspiració i la tendència a preferir tractaments mèdics alternatius", avança Lamberty.





En altres dos estudis aquest resultat va quedar confirmat. Aquí també es va demostrar que el vincle psicològic entre una mentalitat de conspiració vista en termes d'una perspectiva política i una preferència per la medicina no convencional es basava en una desconfiança en les estructures de poder.





"Tot el que es considera que té poder i influència, com la indústria farmacèutica, és tractat com altament dubtós pels teòrics de la conspiració", explica Lamberty.





En un dels estudis, els participants haurien de decidir sobre l'aprovació d'una droga herbal fictícia contra l'ansietat, la gastritis i la depressió lleu. Els subjectes amb una forta mentalitat de conspiració van qualificar al medicament fictici HTP 530 com més positiu i efectiu.





Per Pia Lamberty i Roland Imhoff, la relació d'això pel que fa a l'atenció mèdica és que aquesta desconfiança generalitzada de les estructures de poder pot influir en la forma en què les persones prenen decisions pel que fa als seus propis tractaments mèdics.





"La comprensió individual de la seva malaltia i l'elecció del tractament poden dependre dels trets de personalitat relacionats amb la ideologia molt més que de consideracions racionals", assenyalen els autors en el seu article publicat a 'Social Psychology'. Una mentalitat de conspiració pot, de fet, determinar què creuen els pacients que és la veritable causa del seu trastorn, què consideren els seus símptomes inicials i els seus efectes fisiològics, ia qui o què seleccionen per al seu tractament.





No obstant això, els dos psicòlegs fan èmfasi que els seus resultats no s'han d'interpretar en el sentit que, per implicació, també és el cas que tots els que fan servir teràpies alternatives també creuen en teories de conspiració.