La calor, Torra i la seva democràcia particular

Aquests dies de calor insuportable que s'estan vivint en tot el territori nacional, les persones tracten de mitigar-lo de la millor manera possible. Molts remeis casolans, aires condicionats, ingesta quantitats de líquids, piscines, mar o qualsevol altre invent és bo si s'aconsegueix aplacar les suors i el malestar general.





Diuen els entesos que la calor extrema, ja s'està patint, la gent ho viu com una situació realment estressant, el que pot produir en algunes persones, irritabilitat, mal humor, impulsivitat i fins desorientació. Anem, que en un moment no saben ni on són, el que implica que cal cuidar-se per no ser víctima dels efectes del rei sol.





Potser per les altes temperatures i els seus efectes, l'adjunt al president Puigdemont, Quim Torra, en plena canícula diumengera, en un dinar popular de suport a Turull, se li ha escalfat una hora lluny i les idees llançant un missatge contundent al món mundial: "Des del Rei fins a l'últim jutge han de saber que no acceptarem aquestes sentències", referint-se als judicis dels exconsellers empresonats.





L'"auditori" no esperava altra cosa d'ell. Ha de seguir el full de ruta marcat. Torra ha insistit que és una causa injusta i una farsa. I el procés, que és? No sé qui va dir que els somnis els destrueixen la veritat.





Els alimentadors de somnis, els pares de l'independentisme actual, van fer somiar a una bona part de la ciutadania, però la realitat els farà despertar, de cop, d'aquest llarg somni en el que encara segueixen.





Torra es creu posseïdor de la veritat i que les lleis, la justícia i la democràcia poden ser interpretades i adaptades als seus desitjos. Creu estar per sobre de tots: éssers superiors intocables.





IRRESPONSABILITAT DELS DIRIGENTS





La irresponsabilitat dels dirigents independentistes catalans no només no s'ha corregit, sinó que va en augment. Els diàlegs amb el govern de Pedro Sánchez són només una estratègia per seguir el camí que han marcat i del qual no pensa baixar.





No hi ha treva, ni intenció d'apagar el "foc", Torra crida a la població catalana -tots són independentistes, segons ell- que "comenci" simbòlicament una marxa per la defensa dels drets civils que ha d'acabar amb aquestes sentències "... i mentrestant, li preparen al Rei Felip VI una benvinguda de nassos per als actes de l'atemptat de les Rambles. ¿Democràcia, llibertat, respecte institucional? S'estan escalfant els ànims per uns temps calents i complicats des d'ara ja. No hi ha treva, ni sentit polític, ni institucional.





Del que es tracta és de seguir provocant, escalfant els ànims per veure si això explota. El dolent de l'assumpte és que els autors sortiran corrent perquè no se'ls agafi a ells.





El Partit Popular va ser el causant de la pujada de l'independentisme, ara els independentistes el que han despertat a la ultradreta. És la cara i la creu d'una situació complicada i perillosa.





Al final, els extrems es toquen, ho estem vivint molt directament. No obstant això, que ningú confongui als ciutadans constitucionalistes que estan fins al capdamunt. Es planta, es manifesta i s'actua. Aquests no són feixistes com els anomenen alguns. L'exclusió és un element de l'estratègia independentista. Cal no oblidar-ho.