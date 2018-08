Un centenar de morts i 200 ferits per un terratrèmol a Indonèsia

Almenys 91 persones han mort i més d'un centenar es troben ferides com conseqüència del sisme de magnitud 7,0 registrat pràcticament a la línia de la costa de l'illa de Lombok (Indonèsia), afectada posteriorment per un tsunami de baixa intensitat, segons ha confirmat el portaveu de l'Agència per a la Gestió de Desastres del país (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.





"El nombre total de víctimes fins ara és de 91 morts i 209 ferits, a més de milers d'habitatges destruïts", ha asseverat Sutopo durant una roda de premsa.





Així mateix, el portaveu de la BNPB ha assenyalat que s'han registrat danys materials a la ciutat més gran de l'illa, Mataram, de per si mateix deteriorada per un altre terratrèmol que va tenir lloc a finals del mes passat.





"El dany als edificis se centra especialment a la ciutat de Mataram", ha declarat, segons ha informat el portal de notícies Dekit News.





La xifra de morts, ha precisat Sutopo a Metro TV, podria augmentar perquè ara mateix Sesait és inaccessible pels talls elèctrics.





La majoria de les víctimes mortals, segons el cap de l'oficina de Cerca i Rescat de Mataram, Nyoman Sidakarya, han estat traslladades a la morgue de l'hospital de Lombok Nord, gairebé totes amb indicis d'haver mort aixafades per l'enfonsament d'edificis.





El terratrèmol s'ha registrat a les 13.46 -hora peninsular espanyola- a 10 quilòmetres de profunditat i ha generat una alerta per tsunami que va acabar cancel·lada una hora després.