La jutge del màster de Casado veu indicis de responsabilitat penal i sospita que va ser un regal

La jutge d'Instrucció número 51 de Madrid ha elevat al Tribunal Suprem el cas en el que investiga les presumptes irregularitats en el màster que va realitzar el president del PP, Pablo Casado, a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).





Creu que va poder ser "un regal" per la seva "especial rellevància política", la qual cosa implica que podria haver incorregut en un delicte de prevaricació administrativa i suborn impropi.





Així consta en una resolució, en la qual la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acorda elevar exposició motivada a la Sala Segona del Tribunal Suprem pel que fa a la peça 'C' de l'anomenat cas Màster.





La jutge esgrimeix que el realitza en estar "esgotada la instrucció" en tot allò que no implica actuacions processals a realitzar amb l'aforat, "sent necessari garantir els seus drets" davant de "la indiciària responsabilitat penal".





Contra aquesta resolució, cap recurs de reforma. Si segueix endavant, la Sala demanarà un informe a la Fiscalia de l'Alt Tribunal perquè es pronuncia sobre aquest tema.





Després d'això, decidirà si assumeix la causa i si cita Casado com A nvestigat sobre aquest assumpte. La Sala podria començar a moure el tema a l'agost, però en casos anteriors com en la recerca sobre els ERO d'Andalusia ho va fer al setembre.





La magistrada entén que procedeix "elevar exposició delimitant l'abast objectiu i subjectiu dels fets, els indicis racionals de criminalitat que els sustenten, els indicis que podrien acreditar la seva atribució a la persona aforada i la seva qualificació jurídica, tot això als estrictes efectes d'aquesta exposició i amb el caràcter provisional que presideix la fase processal instructora en què es troba la causa".





IMPUTATS PER SUBORN





En aquesta peça, la jutge manté imputades a tres companyes de Casado del mateix màster i amb expedients acadèmics similars pels delictes de suborn impropi i prevaricació administrativa.





Dins d'aquesta recerca, la magistrada va sol·licitar la vida laboral i política de Casado. A més, va demanar a la universitat que li remetés expedients d'altres màsters per comprovar si les convalidacions de crèdits de Casado i les altres tres alumnes investigades eren freqüents o excepcionals.





La decisió de la jutge es produeix després que les últimes compareixences dins d'aquesta peça deixessin algunes revelacions com el cas d'una alumna que va fer el mateix màster de Casado, María Dolores Cancio, que va reconèixer dijous passat davant la magistrada que va obtenir el títol sense fer treballs i sense anar a classe.





Al costat d'ella, també van comparèixer altres dues companyes, María Mateo Feito i Alida Mas Taberner, que sí van defensar que van fer els treballs necessaris per ser avaluades, però no van aportar cap document que ho demostrés.





Precisament el testimoniatge de Mateo Feito, filla de la exassesora de la Conselleria d'Educació Maria Teresa Feito (a la qual la professora Cecilia Rosado acusa de pressions per l'acta del TFM de l'expresidenta Cristina Cifuentes) va derivar en la imputació per aquesta peça del catedràtic de la Universitat Rei Juan Carlos, Pablo Chico.





Així, va indicar a la magistrada que una de les seves assignatures havia estat qualificat per aquest professor, que no obstant això va negar divendres passat haver avaluat a aquesta estudiant i va assegurar davant la jutge que aquest any no va fer classes en el polèmic màster de Dret Autonòmic.