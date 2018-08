Les Perseides es veuran de forma excel·lent la nit del 12 al 13 d'agost

La pluja de meteors de les Perseides, que succeeix cada any cap al 12 d'agost, tindrà el seu pic d'activitat des de les 22.00 hores del diumenge 12 fins a les 10.00 hores del dilluns 13 (hores oficials de la Península). Segons informa l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), aquest 2018 serà un any "excel·lent" per poder apreciar aquest fenomen perquè hi haurà Lluna nova el 11 d'agost.









