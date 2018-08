Robert Redford es retira de la gran pantalla als 81 anys

Era un dels últims 'clàssics' de Hollywood. Robert Redford (1936) ha anunciat que es retira de la gran pantalla als 81 anys després de més de sis dècades dedicat al món del cinema davant i darrere de les càmeres.





El llegendari actor abandonarà la seva carrera actoral després de l'estrena de la seva última pel·lícula, 'The old man & the gun', segons ha anunciat ell mateix en una entrevista amb 'Entertainment Weekly'.





No obstant això, Redford no ha revelat si aquesta retirada serà completa o no inclou els seus primers passos darrere de les càmeres. El protagonista de 'Dos homes i un destí' o 'Memòries d'Àfrica' s'ha limitat a dir: "Ja veurem".