El Govern defensa que Puigdemont tingui serveis de seguretat

La Conselleria d'Interior ha determinat que, atenent a arguments estrictament tècnics i policials, cal que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tingui el dret de disposar dels serveis de seguretat necessaris per a les seves funcions, i tenint en compte que correspon a la Generalitat el comandament dels Mossos d'Esquadra i la coordinació de les actuacions policials, d'acord amb l'Estatut, l'actuació del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació "s'ha de limitar a sol·licitar al país receptor l'autorització per al desplaçament d'agents de la Policia de Catalunya, sense entrar en altres consideracions jurídiques o d'oportunitat".





Així s'extreu d'un informe intern dels serveis jurídics de la Generalitat que recorda que els expresidents poden gaudir dels seus drets que tenen reconeguts per llei a Catalunya o fora de territori català, a causa que no hi ha una limitació en la normativa, per la que "els expresidents poden decidir establir la seva residència a l'exterior sense que això comporti que perdin els seus serveis".





Així, l'informe insisteix que el fet que aquests serveis es prestin en estranger no és contrari al principi de territorialitat de les competències de la Generalitat previst a l'Estatut, ja que l'activitat dels expresidents "no incideix en cap àmbit material de les competències de la Generalitat".





A més, afirma que els expresidents no tenen la consideració de càrrec públic, i les actuacions que realitzen estan considerades "actuacions personals de les que no es pot inferir caràcter públic ni tampoc, amb caràcter general, institucional".





"El servei de seguretat ho facilita el Govern de la Generalitat, però no es troba al servei del Govern, sinó que els escortes estan al servei exclusiu de l'expresident. Determinant llavors l'expresident -d'acord amb la llibertat de moviments que li correspon- on s'exerceix aquesta seguretat, el Govern només realitza les actuacions necessàries per garantir aquest dret", assegura l'informe.





Segons el document, l'autorització per al desplaçament dels agents de policia a territori d'un Estat europeu correspon a les autoritats de l'Estat receptor, i puntualitza que el tràmit de sol·licitud per a aquestes actuacions s'ha de dirigir al Ministeri d'Afers Exteriors.





"Considerant que els agents de policia que presten els serveis de seguretat de l'expresident no realitzen funcions de seguretat pública vinculades a cap actuació de caràcter públic ni institucional, aquesta sol·licitud no pot ser denegada pel fet que l'expresident no tingui un càrrec públic" , incideix.