L'intens aroma indi

En 1962, dos anys abans de fer la seva pel·lícula 'L'Evangeli segons Sant Mateu', Pier Paolo Pasolini va publicar L'olor de l'Índia (Península), llibre on concentrava la seva experiència d'un llarg viatge per l'Índia. Feia només deu dies que havia sortit d'Itàlia, i ja deia que li semblava deu anys. Després de sentir pel carrer el cant inopinat de dues o tres veus, sent una revelació i escriu: "Sembla la primera vegada que algú canta al món: per a mi, que sento la vida d'un altre continent com una altra vida, sense relacions amb la que jo conec".





Descobreix una timidesa comú entre els indis, amables, tranquils i indiferents. Anota: "calia veure amb quina paciència la gent esperava els autobusos a les parades: formaven una cua amb una disciplina que suïssos i alemanys ni poden imaginar, sense tirar-se l'un sobre l'altre, aïllats, concentrats".





De l'Índia, dirà, un torna ple, xop, brut de compassió. Les seves observacions són intenses i empàtiques: "I les alcoves ..., com per oprimir el cor: miserables llitets amb matalassos de colors ambigus, grans armaris, regnes de paneroles, i, naturalment, de cobres ...". Viuen molt per sota del que humanament suportable. Però porten mil·lennis acostumats a la misèria, però es meravella que no tinguin gairebé completament de vulgaritat. Coneix a la Mare Teresa de Calcuta (sor Teresa, li diu): "una dona anciana, de pell morena perquè és albanesa, alta, seca, de mandíbules gairebé virils i mirada dolça que, on mira, veu". Diu que "en els seus trets està gravada la veritable bondat (...) sense aurèoles sentimentals, sense esperances, tranquil·la i tranquil·litzadora, poderosament pràctica"; una descripció molt elogiosa.





Pel que fa a les castes, les veu com una tradició que és "un càncer estès i arrelat en tots els teixits de l'Índia", de difícil extirpació enmig d'un enorme subproletariat agrícola bloquejat i acostumat a la misèria, "estan vacunats contra ella".





Lluny de tota inclinació burgès, Pasolini afronta un contrast inevitable: "Camí a poc a poc, mirant amb la inverecundia (desvergonyiment) de l'estranger de classe superior. Sóc conscient de la meva roba, que no és esplèndida i també està bruta, però és garant d'un altre món que jo arrossego fins aquest ". Sí, de l'Índia tornava ple i brut de compassió.