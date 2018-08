La família Grífols rescata el Joventut de Badalona

El Joventut de Barcelona ja respira tranquil. El deute que acumula el club de bàsquet estava posant en dubte la seva participació a la Lliga ACB i la seva viabilitat en el futur més pròxim. Ara, el fantasma ha passat. La família Grifols ha expressat la seva voluntat de rescatar l'equip i fer-se càrrec del club.





"La Penya obre una nova etapa en la seva vida. El club ha obert i ha assegurat l'èxit d'una ronda de finançament que li permetrà tornar a assegurar la seva viabilitat. El Consell d'Administració proposa als seus socis ampliar capital de manera que la societat millorarà la seva situació financera i disposarà de la tresoreria necessària per transmetre més confiança a jugadors i proveïdors ", es va indicar en una nota de premsa.





Així, el club català va aconseguir un acord pel qual l'ampliació de capital que no sigui subscrita pels seus actuals socis, als qui convida a participar activament en aquesta ampliació, "pugui ser subscrita en cas necessari íntegrament per Scranton Enterprises, grup inversor format per socis locals ". D'aquesta manera, l'operació serà proposada per deliberació per part dels seus socis en junta general el proper 13 de setembre.





Concretament, Scranton Enterprises, una branca inversora de la farmacèutica catalana Grifols, s'ha compromès a comprar l'ampliació de capital i pagar els 3.690.000 del valor de les accions.





Amb aquest moviment, Grifols, a través d'aquesta companyia, passarà a tenir el 75% de les accions del club, convertint-se en l'accionista majoritari.





El president i tot el seu Consell van mostrar "satisfacció per l'acord i per la confiança dipositada pel futur accionista majoritari" per l'actual equip gestor del club. "Arriba el moment de tornar a barallar en el terreny esportiu, ja que amb el suport rebut al Club podrà seguir fent història portant el nom de Badalona on es mereix, al capdamunt", va concloure la nota.





En el comunicat del club s'assegura que, "després de tornar a recuperar el rumb, la Penya podrà focalitzar els seus esforços en la lluita per nous títols. A més d'aquest objectiu prioritari per al club, el Joventut mantindrà la seva seu a Badalona, continuarà vestint les seves colors i el seu escut i mantindrà la seva aposta per una pedrera que cada any forma a més de mig miler de joves", va afegir la nota.





A més, des de l'empresa han assegurat que confien en el president del Joventut, Juanma Morales, i ja s'han posat un objectiu: fer-se amb la Copa del Rei durant la propera temporada.