Mossos van avisar al juny al jutge que un germà del terrorista de la Rambla va comprar disfresses de Policia

Els Mossos d'Esquadra van advertir el passat mes de juny al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que investiga els atemptats terroristes d'ara fa un any a Barcelona i Cambrils, de moviments sospitosos per part d'Hicham Abouyaaqoub, -germà del conductor de la furgoneta de les Rambles i un dels terroristes abatuts a Cambrils, respectivament- i dos dels seus amics per comprar-se en febrer 3 disfresses de Policia en una botiga de Vic (Girona).





Els agents van seguir tots els seus moviments en dies posteriors coincidint amb les festes de Carnaval i van concloure que no se'ls va observar disfressats de policies ni realitzant cap il·lícit penal o acte preparatori d'atemptat algun, però van mantenir les seves sospites. I com "es desconeix el motiu pel qual van adquirir les disfresses de policia o si aquests seran utilitzats en el futur", van optar per posar els fets en coneixement del Jutjat Central d'Instrucció número 4.





En aquest context, el magistrat va dictar una providència el passat 8 de juny, segons consta en el sumari del cas, per posar els fets en coneixement de la Fiscalia de l'Audiència Nacional "als efectes que consideri oportuns".



APROFITANT ELS CARNESTOLTES PER PASSAR DESAPERCEBUTS





"No cal dir que aquest fet va resultar especialment sorprenent per als investigadors, sent tan recents els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils on van morir varis dels seus amics o fins i tot dos germans de Hicham Abouyaaqoub", afirma l'ofici dels Mossos, que justifiquen així el dispositiu de vigilància i seguiment efectuat sobre aquest grup en els dies posteriors, que coincidien a més amb la celebració dels festejos de carnestoltes que se celebressin aquests dies en nombroses poblacions catalanes.





Es va prestar una especial atenció als dies 11 i 17 de febrer, en els quals se celebraven els carnestoltes més importants per ser els que congregaven més afluència de públic a la zona de Girona i dels quals es van efectuar les corresponents actes.





Durant aquests dies els sospitosos van realitzar diferents moviments en vehicles i coincidint amb la desfilada de Carnestoltes a Ripoll (Girona) el segon d'aquests dies es va veure a unes persones observar aquesta marxa des d'un de les balconades de l'habitatge, sense poder precisar si es tractava dels investigats.





CARRERS DE GRAN AFLUÈNCIA





En tot cas, en les conclusions del seu informe els Mossos indiquen que "el dispositiu dut a terme per agents adscrits a aquesta Àrea Central d'Informació Exterior va tenir com a finalitat tenir vigilats als investigats, prestant especial atenció als dies de celebració de carnestoltes i a les poblacions a les quals poguessin dirigir-se on se celebressin carnestoltes i rúas amb gran afluència de públic".





Conclou que "el dispositiu va garantir la seguretat col·lectiva i els investigats van estar vigilats davant el risc d'una possible amenaça que finalment no es va consumar", si ben els fets han estat posats en coneixement del jutge i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.