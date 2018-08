El Govern de l'Equador i Julian Assange es barallen per culpa de Catalunya

El president de l'Equador, Lenin Moreno, ha confirmat converses amb les autoritats britàniques per analitzar la possible "sortida" del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de l'Ambaixada equatoriana a Londres i ha suggerit que l'expulsió és una possibilitat si "intervé" en qüestions polítiques de "països amics".





"Estem conversant amb el Govern anglès per veure en quines condicions es permetria la sortida del senyor Assange", que fa més de sis anys reclòs a la legació diplomàtica, ha assegurat Moreno en una entrevista a Univisión en la qual no ha amagat que es tracta d'un problema "heretat" pel seu Executiu.





Assange s'arrisca a ser detingut si posa un peu als carrers de Londres, ja que encara que no té pendent cap investigació a Suècia, va incomplir les condicions de la llibertat provisional que li van concedir el 2012 les autoritats britàniques.





Moreno ha insistit que la condició imposada per l'Equador per solucionar el cas passa perquè "es respecti la seva vida" i "no se li extradeixi a un lloc on pugui córrer perill la seva vida", en al·lusió als Estats Units, on podria ser jutjat per la filtració de milers de documents secrets.





El mandatari nord-americà ha admès que la resolució del cas "no depèn únicament" del seu Govern i ha aclarit que en cap moment ha parlat amb Assange, a qui va arribar a tallar la comunicació a l'Ambaixada després que es pronunciés sobre el procés independentista de Catalunya.





En aquest sentit, ha recordat que les autoritats equatorianes han imposat com "condició" perquè Assange segueixi a l'Ambaixada "que deixi d'intervenir en la política, en l'economia, en la lliure determinació que té cada un dels pobles i, principalment , els països amics ". En cas contrari, "prendrem una decisió", ha advertit, sense al·ludir a cap tema en concret.





Moreno també ha matisat a continuació que actualment Assange no es pronuncia sobre temes polítics, de manera que estaria complint la condició marcada.