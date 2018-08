L'onada de calor dispara el preu de l'electricitat fins a màxims històrics

L'onada de calor no només té efectes sobre els nostres cossos ... sinó també sobre els nostres butxaques.





I és que el preu de la llum ha assolit aquests dies els seus màxims històrics de l'any, fins a arribar als 74,82 euros per MWh a les nou de la nit del dilluns. Cal remuntar-se fins el 4 de desembre de 2017, a les vuit del vespre, per trobar l'anterior màxim, que va ser de 81,81 euros per MWh.





Per a una família mitjana amb dos fills, el cost de l'onada de calor suposa un increment de la factura de la llum del 20% en una setmana.

Si es manté aquesta tendència alcista, el preu de l'electricitat s'encamina cap a màxims històrics i podria superar els 71 euros al desembre, un 5,3% més que fa un any, segons informa 'El Periódico de Catalunya '.