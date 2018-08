L'Audiència de Girona segueix noves vies d'investigació en el crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha admès noves proves sobre el doble crim del pantà de Susqueda, que anteriorment el jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners (Girona) havia denegat, per la qual s'amplia la investigació.





Segons la interlocutòria emesa aquest dimarts, es tracta de proves que demanava la defensa del presumpte autor del crim, Jordi MG, i que havia denegat el jutge instructor, però que l'Audiència de Girona creu que poden obrir noves línies d'investigació.





La defensa demanava identificar persones allotjades o treballant en dos establiments propers al lloc dels fets, un turisme rural i un centre terapèutic, però la interlocutòria del jutge instructor del 28 de maig havia conclòs que Jordi MG era l'única persona que es trobava al lloc dels fets, de manera que havia rebutjat aquestes proves.





No obstant això, l'Audiència de Girona ha assenyalat ara que la proximitat geogràfica d'aquests establiments amb la zona investigada, la possibilitat d'accés a peu per altres accessos que s'escapin de la cobertura de càmeres i la possibilitat que hi hagués persones que no portessin telèfons mòbils "obre una via que es considera convenient investigar i que no es pot descartar d'entrada".





Així mateix, inclou la identificació de les persones que es trobaven en aquests establiments i es comprovaran els seus antecedents penals, i contradiu així l'argument del jutge instructor de no fer-ho per preservar el dret a la intimitat.





A més, no veu justificació per denegar la declaració del cap de la Unitat de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra i per no determinar la ubicació exacta en què va aparèixer el vehicle de les víctimes, i insta el jutge instructor a què es pronunciï sobre la sol·licitud de la defensa per determinar el lloc des d'on es van llançar els cossos al pantà i el caiac.





L'Audiència ha rebutjat incloure en la investigació les festes 'rave' que es van celebrar al voltant del pantà, ja que considera que "no consta cap element o indici que permeti establir la més mínima relació entre les persones que podrien haver assistit a aquelles festes i els fets investigats ", i tampoc identificar les persones que habitualment naveguen per la zona de la Rierica amb piragües, com demanava la defensa.