La CUP comença a posar condicions a Torra per aprovar els pressupostos

La CUP tornarà imposar les seves condicions al Govern. Després de les paraules de la setmana passada de Torra, en què s'encomanava a la "sort" per aprovar els pressupostos, els cupaires han anunciat que per recolzar els comptes de la Generalitat plantejarà un augment de l'IRPF per a les rendes que superin els 60.000 euros bruts anuals, fet que suposa un sou mensual d'una mica més de 3.000 euros bruts.





Així ho ha informat Vidal Aragonés en unes declaracions a la 'Cadena SER': "Evidentment amb nosaltres, amb uns pressupostos antisocials o de retallades, que no comptin", ha assenyalat el portaveu de la CUP.





Sembla, però, que la pretensió del PDeCat va en direcció justament contrària. El diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel ha recordat que Catalunya té els tipus impositius més elevats de l'IRPF d'Espanya, i que és més partidari de reduir precisament els tipus autonòmics. S'anuncien tempestes.