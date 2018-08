Nou revés per Ryanair: els seus pilots alemanys van a la vaga

Segueixen els problemes en l'aerolínia irlandesa. El sindicat de pilots alemanys Vereinigung Cockpit (VC) ha anunciat que després que Ryanair no hagi presentat cap oferta dins de la data límit plantejada -el 6 d'agost-, presentaran aquest dimecres a les 11 hores una convocatòria de vaga.





Aquesta convocatòria arriba un dia després que un portaveu del sindicat advertís aquest dimarts que s'acostava la data límit perquè l'aerolínia presentés alguna oferta i avancés que, de no produir abans de les 22 hores, els 400 pilots alemanys de l'aerolínia anirien a la vaga.





L'aerolínia irlandesa ja va confirmar la passada setmana en una nota de premsa que coneixia les intencions de convocar aturades dels seus pilots a Alemanya i Holanda i ha estimat que si s'acabaven mobilitzant ho farien el 10 d'agost en un acció coordinada amb la resta de col·legues europeus .





Ryanair afronta aquesta setmana la seva segona vaga europea en menys d'un mes, amb la convocatòria el 10 d'agost per part dels pilots de Suècia, Bèlgica i Irlanda d'una nova jornada d'aturades per als que ja ha cancel·lat 146 vols, el 6% dels 2.400 vols europeus que tenia programats per aquest dia.





QUERELLA COL·LECTIVA





La plataforma En-Col·lectiu ha llançat una web perquè els 100.000 afectats per la vaga europea de tripulants de cabina (TCP) de Ryanair de l'25 i 26 de juliol, convocada a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica, s'uneixin a una demanda col·lectiva per exigir indemnitzacions a l'aerolínia per les 400 cancel·lacions.





L'objectiu, segons el promotor de la plataforma, Diego Embull, és acabar amb la "impunitat" de Ryanair, que "va per lliure", i exigir que compleixi les obligacions contractuals que va adquirir amb els seus clients quan van adquirir els seus bitllets "com qualsevol altra empresa ".





Per aconseguir aquest objectiu i "lluitar contra Goliat", A-Col·lectiu ha anunciat que comptarà amb l'assessorament jurídic del despatx d'advocats Cremades & Calvo i Sotelo, que ja s'ha enfrontat a demandes d'aquest tipus, com la del tancament de l'espai aeri per la vaga encoberta de controladors de 2010 o als afectats per la fallida del Banc Popular.





El soci del despatx i exmagistrat del Suprem i Constitucional, Vicente Conde, ha explicat que la denúncia es realitzarà per la via civil i probablement es presenti a Madrid.