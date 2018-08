6 pautes per millorar la salut sexual femenina

El ritme de vida actual, l'estrès, l'ansietat, la mala alimentació i, fins i tot, la manca de son, o els canvis hormonals afecten la salut sexual femenina.





Per això, coincidint amb el Dia Internacional del Orgasme Femení el 8 d'agost, et proposem certes pautes per millorar la salut sexual de les dones, per tal que les relacions siguin més còmoda i satisfactòries.





El laboratori Procare Health proposa unes pautes senzilles i agradables.





CONÈIXER-SE BÉ





L'autoconeixement o autodescobriment del propi cos de la dona és la base per a la cura personal de la seva salut sexual. Així, l'exploració és sempre el pas previ no només per conèixer el correcte funcionament dels òrgans sexuals, sinó també per detectar petites lesions o afeccions que poden influir en el normal desenvolupament de les relacions causant dolor o petites molèsties.





CURA ÍNTIMA





La salut està estretament relacionada amb la higiene íntima i amb seguir unes senzilles pautes neteja diària. A més, de la freqüència o del tipus de sabó empleat -millor líquid o escuma, amb pH adaptat i sense parabens- és important recordar que és més apropiat utilitzar roba interior de cotó, canviar-la sempre que estigui humida i evitar les peces excessivament ajustades que afavoreixen la sudoració de la zona íntima, arribant a produir-se alteracions de la microbiota vaginal.





MENJAR BÉ





Més enllà de afrodisíacs capaços d'incrementar el desig sexual, una alimentació sana i equilibrada és essencial per al dia a dia i, també, per a la salut sexual. Així, una dieta baixa en proteïnes disminueix els nivells de testosterona, mediador clau en el desig sexual femení, que provoca al seu torn la disminució de la libido i sequedat vaginal tornant doloroses les relacions sexuals. A més, l'absència de vitamines i minerals causa cansament i fatiga.





MERESCUT DESCANS





Dormir també afecta la salut sexual femenina. Estan tan estretament relacionats que, a major quantitat i qualitat de son, major rendiment en totes les activitats diàries i, també, millor resposta sexual. Fer-ho menys de vuit hores o amb poca qualitat altera la concentració, la memòria l'aprenentatge i pot afectar els sistemes hormonals i, per tant, a la vida sexual.





PRACTICAR ALGUN ESPORT





Altres hàbits saludables com l'activitat física també són essencials per a la salut sexual. Ioga, pilates, natació, running o algun tipus de ball són alguns dels més indicats. L'esport no només millora la capacitat física, sinó que, a més, entre altres aspectes, millora el sistema cardiovascular augmentant el flux sanguini en el clítoris, enfortint el sòl pèlvic i ajudant a relaxar-se.





RELAXAR-SE PER REDUIR L'ESTRÈS





L'estil de vida actual fa que a causa de la falta de temps es tingui la permanent sensació de viure al límit. En aquesta situació, l'organisme comença a produir cortisol, l'anomenada hormona d'estrès, que disminueix els nivells de testosterona, causant inapetència sexual. Trobar temps lliure i dedicar-lo al benestar propi, a més, reforçarà l'autoestima.