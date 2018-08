Espanya triomfa al Campionat Europeu de Natació

La natació espanyola segueix en estat de gràcia. Només cal donar un cop d'ull al medaller del europeus de natació que s'està disputant a Glasgow, on gairebé cada dia hi ha una noticia positiva de l'equip espanyol.





La última en pujar al podium ha estat la nedadora Jessica Vall, que no ha fallat en el Campionat d'Europa de piscina de 50 metres després de penjar-se la plata en els 200 metres braça gràcies a una sensacional cursa que a punt ha estat de deixar dos metalls per a Espanya.





Vall, que ha arribat a anar primera a l'equador de la prova, ha aturat el cronòmetre en 2:23:02, i ha estat només superada per la russa Yuliya Efimova, gran dominadora de la prova (2:21:31). La catalana ha estat molt concentrada i ha obtingut la seva tercera medalla consecutiva en aquesta prova després del bronze del 2014 i la plata de fa dos anys.





Per la seva banda, Marina García ha estat molt a prop del bronze després d'un final apoteòsic (2:23.63) en el qual la britànica Molly Renshaw li va arrabassar el premi del podi per un escàs marge (2:23:43). García ha hagut de conformar-se amb la quarta posició.









Però aquestes dues nadadores no són les úniques que han destacat aquest 7 d'agost. La parella formada per Berta Ferreras i Pau Ribes ha conquerit la medalla de bronze en la final de rutina lliure del duo mixt dels Campionats d'Europa de natació, mentre que el duo format per Paula Ramírez i Sara Saldaña ha acabat en quarta posició en la final de la rutina lliure, el mateix lloc que ha ocupat Iris Tió en la rutina lliure del solo.





Sota la melodia de la banda sonora de la pel·lícula 'Romeo + Julieta', composta per Craig Armstrong, els pupils de Gemma Mengual han executat una coreografia emocional que ha servit per obtenir un 85.4333 -25.1000 en execució, 34.5333 en impressió i 25.8000 en dificultat- per part dels jutges.





Rússia, amb Mayya Gurbanberdieva i Aleksandr Maltsev, no ha tingut rival per fer-se amb l'or gràcies a una coreografia acompanyada per 'Sing, Sing, Sing' de Benny Goodman que els ha valgut una puntuació de 92.4000, amb més d'un punt d'avantatge sobre la parella italiana -90.7333-, que com fa dos anys ha tornat a obtenir la medalla de plata. Grècia ha estat quarta i Turquia, cinquena.





Així, la delegació espanyola ja suma quatre medalles en aquests campionats.