A Espanya hi ha un fisioterapeuta per cada 10.000 persones a la sanitat pública

El Sindicat d'Infermeria Satse ha informat aquest dimecres que a Espanya hi ha un fisioterapeuta per cada 10.000 habitants en el sector públic, una xifra que considera "lamentable".





Segons ha explicat Satse en un comunicat, la gran "assignatura pendent" del sistema sanitari públic espanyol és l'inadequat nombre de fisioterapeutes, i és que la xifra recomanada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és d'un fisio per cada 1.000 persones .





Davant d'aquesta situació, adverteix el sindicat, els professionals es veuen gairebé obligats a anar-se'n al sector privat, on sovint són contractats com "falsos autònoms", és a dir, que estan com si fossin treballadors per compte propi quan en realitat estan vinculats a una empresa.





Entre les tasques del fisioterapeuta, Satse destaca la prevenció i el tractament de lesions físiques, així com teràpies per problemes respiratoris, cardiovasculars i neurològics.





D'especial rellevància és també la tasca d'aquests experts en l'atenció a persones dependents o amb malalties cròniques.