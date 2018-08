Els Oscar creen una categoria per "pel·lícules taquilleres"

Tan sols hores després de reelegir John Bailey com a president, l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha anunciat tres importants canvis que seran clau en el futur dels premis Oscar. Entre ells destaca la inclusió d'una nova categoria per premiar els films més "populars".





"S'està dissenyant una nova categoria al voltant dels èxits al cinema popular", va assenyalar l'Acadèmia en un correu electrònic enviat als seus membres aquest dimecres i signat per propi Bailey i per la directora executiva, Dawn Hudson.





Una decisió amb la que els Oscar intenten que les pel·lícules més taquilleres tinguin més presència a la gala per connectar així més amb el públic.





Una cosa que ja va buscar amb l'expansió de la categoria de Millor Pel·lícula en 2009 de cinc a 10 nominats, però aquesta mesura no va canviar substancialment el tipus de films nominats.





Una altra de les novetats, que de ben segur tampoc estarà exempta de polèmica, és el compromís de fer una gala més atractiva per al públic, amb un ritme més televisiu i que no sobrepassi les tres hores de durada. Per aconseguir aquest objectiu lliurarà els premis d'algunes de les seves 24 categories, encara no decidides, durant les pauses de publicitat de l'emissió.





A més, l'Acadèmia ha anunciat la seva intenció d'avançar el lliurament dels premis. Així, la gala 2020, que estava fixada per al 23 de febrer, tindrà finalment lloc el dia 9 del mateix mes. Des aquesta manera, la que serà la 92a edició dels Oscar serà la més primerenca de la història dels premis.





En el seu comunicat, l'Acadèmia assenyala que aquestes decisions han estat adoptades després d' "haver escoltat quins canvis i evolucions sol·licita la comunitat" i asseguren que en el futur "seguiran lluitant per fer de la gala dels Oscar un element rellevant en un món tan canviant com el nostre ". L'última gala dels Oscar va assolir un nou mínim d'audiència al març d'aquest any.