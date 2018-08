​El Senat d'Argentina rebutja legalitzar l'avortament

El Senat argentí ha rebutjat el projecte de llei per legalitzar l'avortament, un assumpte summament polèmic al país que ha obligat un debat de més de 12 hores que s'ha perllongat fins a la matinada d'aquest divendres.





El projecte ha estat rebutjat amb 38 vots en contra i 31 a favor. D'aquesta manera, no es podrà tornar a discutir al Congrés fins l'1 de març del 2019, quan comença el nou curs legislatiu, i haurà de començar de zero.





Milers de persones s'han concentrat durant tot el dia als voltants del Congrés Nacional vestides, pentinades i maquillades de verd, color que representa els que estan a favor de la legalització de l'avortament.





En menor mesura, també s'han reunit els que rebutgen la iniciativa, principalment religiosos i fidels a l'Església Catòlica.





Entre les intervencions dels senadors ha destacat la de l'expresidenta d'Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que ha votat a favor del projecte de llei, encara que sempre s'havia manifestat en contra de la legalització del projecte.





"Es pot estar d'acord o no, però estem rebutjant un projecte sense proposar res alternatiu", ha assenyalat l'exmandatària. "Amb aquest rebuig no acabarem amb l'avortament a Argentina (...) És clar que aquesta llei no obligava a avortar a ningú", ha asseverat.





AVORTAMENT CLANDESTÍ





En la mateixa sintonia s'ha manifestat el senador Pedro Guastavino, que ha afirmat que el que s'ha decidit al Senat "és acabar d'una vegada per sempre amb l'avortament clandestí i amb les milers de morts de dones que produeix".





El president argentí, Mauricio Macri, va donar llibertat de vot a l'oficialisme, tot i que ell es declara en contra. Abans del debat, el líder conservador ha destacat en xarxes socials que "no importa quin sigui el resultat" perquè en qualsevol cas "avui guanyarà la democràcia" per la "reflexió" que ha generat en la societat argentina.





El resultat ha estat un dur cop per a la Campanya pel Dret a l'Avortament Legal, Segur i Gratuït, iniciativa que va iniciar el seu recorregut l'any 2006 i que lluita per posar fi a qualsevol embaràs en les primeres catorze setmanes de gestació sense cap requisit addicional.





La Cambra de diputats argentina va aprovar la despenalització de l'avortament en una sessió de més de 20 hores, amb un resultat de 129 vots a favor, 125 en contra i una sola abstenció.





Actualment, Argentina permet l'avortament en certs casos de violació o risc per a la salut de la mare, però alguns organismes han denunciat retards judicials que superen els terminis legals per interrompre l'embaràs i que hi ha massa metges que es neguen a practicar-lo.