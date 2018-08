CaixaBank concedeix 942 milions en crèdits al sector hoteler

CaixaBank Hotels & Tourism ha concedit un total de 942.500.000 d'euros de crèdit al sector hoteler espanyol durant els primers sis mesos de l'any, ha informat l'entitat aquest dijous en un comunicat.





Aquesta xifra suposa un creixement del 36% respecte l'any anterior, en què el crèdit concedit va ser de 692 milions, i implica un total de 1.618 operacions dutes a terme per tot el territori espanyol.





Amb aquests resultats, el banc per Jordi Gual superaria el seu objectiu inicial de creixement anual del 20%, en arribar al 36%.





Quant a la distribució territorial, les comunitats autònomes que més volum de crèdit han rebut han estat les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat de Madrid, amb una concessió de prop de 400, 109 i 164 milions, respectivament.





Respecte al mateix període de l'any anterior, aquests volums de crèdit concedit han suposat un increment del 16%, el 43% i 250%, respectivament.





CaixaBank Hotels & Tourism compta amb 8.927 clients del sector hotels i altres allotjaments i 4.542.000 d'euros de volum de negoci.





L'entitat ha signat durant aquest any 20 convenis amb federacions i associacions hoteleres, com la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, i d'altres a nivell regional i local; ha organitzat 24 trobades amb empresaris del sector, i ha participat en 18 fòrums i punts de trobada sectorials com, per exemple, les fires Exceltur i Hosteltur i, a nivell internacional, la fira turística World Travel Market de Londres i la fira internacional de turisme de Berlín.