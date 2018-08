Desapareix el bust de Narcís Oller a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat aquest dijous la desaparició del bust de l'escriptor Narcís Oller del pedestal a la plaça del mateix nom, al barri de Gràcia, han informat fonts municipals.





La denúncia s'ha presentat davant els Mossos d'Esquadra cap a les 8 d'aquest dijous, després de detectar que l'obra d'Eusebi Arnau que era a la plaça des de 1942 havia desaparegut.





El consistori va ser alertat de la seva desaparició per treballadors de manteniment i control de monuments, i ha presentat la denúncia després de comprovar que el bust no estava en cap dependència ni magatzem municipal ni podia localitzar-lo.





Diversos veïns de la zona debatien aquest matí la manca de la peça, i mentre uns sí s'havien adonat, per a altres es tracta d'una estàtua que forma part del paisatge i en la qual no es fixen, pel que no s'havien adonat de la seva absència.