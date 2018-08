ERC rebutja avançar les eleccions catalanes: "No és un escenari oportú o plausible"

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha rebutjat que s'avancin les eleccions catalanes a la tardor per fer-les coincidir amb els judicis als líders independentistes que investiga el Tribunal Suprem: "No creiem que sigui un escenari oportú o plausible".





"Fa massa pocs mesos que vam recuperar les institucions de mans de l'article 155 i, d'alguna manera, creiem que el que toca ara és continuar la feina que venim fent", ha assegurat aquest dijous en declaracions a Rac1.





Vilalta ha afirmat que els líders investigats per la justícia no tenen garanties i, per tant, s'enfrontaran a un judici que "res fa preveure que sigui un judici just".





Ha reclamat al sobiranisme "una estratègia conjunta, unitat d'acció i ser cada vegada més i més forts" per sumar a més partidaris de la República catalana.





Sobre aquesta República, ha lamentat que "la resposta repressiva brutal per part de l'Estat espanyol" ha impedit materialitzar-la com ERC volia, ha dit.