Pablo Aranda: "Tots tenim la nostra novel·la"

Quan un s'endinsa a 'La distància', l'últim llibre de Pablo Aranda, descobreix un món que porta a l'emoció, que transita a la frontera entre el Marroc i Espanya, així com es mou per una història d'amor que barreja suspens i fins i tot western. Una història de la vida, fascinant, amb salts en el temps i el segell d'un autor que ha sabut anar a l'essència per explicar una història universal, per a presentar, finalment, el que a ell li agrada anomenar, "simplement una novel·la" .





A quin gènere pertany 'La distància'?

Pot ser qualificada com suspens o novel·la policíaca, però no ho és, té alguns elements ... es barreja una mica amb la novel·la social, també una mica amb la novel·la romàntica. A mi m'agradaria descriure-la simplement com a novel·la.

Pertany a la meva segona etapa com a escriptor. Seria el tercer llibre d'aquesta etapa en què hi ha menys narració, hi ha una mica més d'ordre. Per ordre em refereixo al fet que no hi ha tants salts en el temps.

Em preocupa molt la manera de dir i vull que sigui literari però ara busco la senzillesa. I a més ocorren més coses. Per això jo crec que és molt difícil de classificar.





A més aconsegueix imprimir ritme a una realitat, fent-la interessant.

Totes les vides humanes vistes amb objectivitat són avorrides. Tots tenim el nostre suc. Tots tenim la nostra novel·la. Però en aquesta realitat, en aquest avorriment, hi ha el seu suc. I és el que faig: agafo personatges d'ara, que són pròxims, amb els que són més fàcils d'identificar i els situo com al límit del precipici i jo crec que tots solquem aquesta vora. I els deixo que es manegin ells sols i no saben si es van a desprendre o salvar-se.





¿Aquest sentiment de límit és el li que fa situar la història entre Àfrica i Espanya?

Sí. I jo crec que les fronteres són molt literàries. I de vegades no ens adonem que les tenim. I a Màlaga hem viscut durant molt de temps d'esquena al mar i no vèiem que teníem la frontera al costat. I la frontera és un element molt de western, com passa amb la frontera sud dels Estats Units. Així que em vaig plantejar fer un pseudo-western, que fos marroquí, encara que em sembla excessiu.





A més, vostè coneix bé aquesta frontera.

Sí. Durant la facultat vaig estudiar àrab. Després vaig estar un any vivint a Algèria i després al Marroc he anat bastant. Pilla molt a prop. I és molt diferent de quan creues la frontera a França, però és molt fàcil. De seguida, si veuen que vas de bon rotllo, s'obren molt més que nosaltres.





Com la Tamar, la dona marroquina. Que un té la imatge que sempre són més tancades.

I aquí torno a jugar amb un altre tipus de frontera, amb aquest personatge de la dona marroquina que s'obre, però no del tot. M'interessaven aquests límits. En la novel·la es nomena, "ser valent és ser valent del tot?". Ella és una marroquina però beu alcohol, menja porc, viu amb un espanyol, però no dóna el pas definitiu. Emilio no és marroquí, però és valent?, és espanyol, és francès, és marroquí? Tot és ple de fronteres.





I després aquest altre personatge. La Marta, un personatge tot just dibuixat, gairebé en fora de camp i que té les lletres que componen el nom de Tamar, és un altre joc?

La Marta al principi era un personatge molt més important i sempre tenia la temptació que l'Emilio canviés a Tamar per Marta i no se sap.

És un personatge del passat o que sembla del passat i que ell va a buscar, però la Marta li recorda que tot va quedar en el passat i s'ha de seguir.





Hi ha una part de no poder superar el passat, d'una por a deslligar-se del passat.

Madurar vol dir superar dols, deixar enrere etapes. Però les deixem enrere del tot? Moltes vegades un es planteja si un està on vol estar. Viure és molt complicat i la novel·la va d'això.





¿Aquesta era la teva intenció: relatar la tensió que un viu en la quotidianitat que la fa trepidant?

Jo escric molt i començo a escriure i no sé com acabará la novel·la. Però és una trampa, perquè és en una primera versió. Després es corregeix. De fet el germen era l'home que corria per les muntanyes, l'altre era la Marta, sola amb la seva filla i un pes del passat. Però segueix aquí, desdibuixada, i sent important per al protagonista, l'Emilio.





Però un a la lectura veu que cada personatge té una història al darrere encara que no s'expliqui.

He intentat desprendre'm d'allò superflu, deixant-ho en la mínima expressió. I m'interessa el ritme i va molt bé.





I quina va ser la idea original?

Jo cada dia dedico hora i mitja escriure, i puc fer tres pàgines. Tinc molta imaginació. I escric com llegeixo. I en aquest cas tenia dues idees clares: un home corrent amb el seu gos per pistes de muntanya, que és com comença el llibre, i després una altra que no apareix en el llibre, que era una dona d'uns 40 anys, un 1 de gener , al matí, sola, torna a casa amb el rímel corregut i fracassada. I vaig anar tirant d'allà. En principi l'home estima a una marroquina, que en principi pensa que no l'estimava a ell. I el conflicte de la dona és que està sola amb una filla, però aquestes festes de Nadal la filla està amb el pare, i ella pensa tenir una nit gloriosa i torna sola a casa i no té ni el consol de la seva filla. I amb aquests elements em llanço a escriure. Però és una primera versió.





Sí, perquè la història no té gairebé res a veure.

Exacte. I després van sorgint coses. Tinc una llibreta al costat de l'ordinador on apunto idees, que algunes no casen, he d'esborrar, he d'afegir. I de seguida vaig pensar en el western, que no ho vaig fer, però sí que era d'un antiheroi que s'enfronta als dolents.





¿Vas plantejar un final per a l'Emilio?

Sí, però no ho vaig voler posar.





Seguint amb la novel·la que et sorprèn quan creus que va cap a un lloc concret i després torna a girar. I amb el que escrius, tens ja una novel·la pensada?

Sí, al setembre em poso a treballar en ella.





I com combines les columnes d'opinió al diari 'Sur' i escriure novel·la?

Dimarts i divendres abans d'escriure l'article, escric la meva novel·la, durant hora i vint. Faig les meves coses perquè estic molt accelerat i em sento més tard per fer l'article d'opinió.





¿I no es barregen aquests dos mons?

De vegades sí. Potser he vist o escrit sobre un accident i es cola en la novel·la.





Ho dic perquè la novel·la té una base molt realista.

Sempre. De fet jo quan llegeixo apunto totes les dades que surten, per veure si aquesta dada, llibre o pel·lícula en concret es correspon amb el temps que diu transcórrer la novel·la. I jo faig el mateix en aquest llibre, introdueixo elements de la realitat per delimitar un marc temporal. I em serveix per contextualitzar.