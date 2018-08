Denunciat el conductor d'un cotxe que circulava amb 1 tona de pes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el conductor d'un vehicle que circulava amb un excés de pes de 1.000 quilos (una tona) per la N-340 a Amposta (Tarragona), una sobrecàrrega que provocava que fes ziga-zaga anant d'un costat a un altre del carril quan el conductor frenava, de manera que també van veure circulació negligent.





En un comunicat aquest dijous, el cos policial ha explicat que agents de l'àrea Terres de l'Ebre van denunciar el 4 d'agost a l'home, resident a Torí (Itàlia), de nacionalitat marroquina i que va explicar que es dirigia al sud de la península per agafar un transport marítim cap al seu país d'origen, per passar uns dies de vacances.





Al quilòmetre 1.077 de la N-340 en direcció València, uns mossos que feien un control de vehicles van detectar cap a les 23.15 hores al cotxe, amb matrícula italiana i amb un excés de càrrega "molt considerable" que li feia circular de costat a costat del carril, amb perill per a ell i per a la resta d'usuaris de la via.





Els agents van aturar el vehicle, van identificar el conductor, i van pesar la càrrega que portava, amb el que van detectar que portava una tona per sobre de la seva massa màxima autoritzada, de manera que el van denunciar per circular amb excés de pes i conduir de forma negligent.





També van immobilitzar el vehicle fins que el conductor va traspassar a un altre els 1.000 quilos d'excés i va realitzar el pagament de les dues denúncies, de 200 euros.