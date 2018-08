L'AN no identifica cap cervell dels atemptats del 17A

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional (AN) i responsable de de terrorisme gihadista del tribunal, Miguel Ángel Carballo, ha explicat que la investigació no ha pogut acreditar l'existència d'un ideòleg dels atemptats de Barcelona i Cambrils.





Carballo ha assegurat que no es pot dir que hi hagi un autor intel·lectual dels atemptats: "No podem dir que existeixi, però és possible que, si no ho hem trobat és perquè no existeixi, perquè necessàriament no ha d'haver-hi".





També ha explicat que la investigació ha constatat que els terroristes van prendre moltes mesures de seguretat per a parlar entre ells, com l'ús de documentació d'altres persones i la precaució d'actuar lluny de la població on vivien les seves famílies.





Una preparació que dista de l'obtinguda en manipulació de materials explosius: "Tècnicament no estaven preparats perquè el TATP és un explosiu molt delicat i perillós, ia la vista queda de seguir un curs per Internet, diguem, no és suficient", ha dit en una entrevista a TV3.





La Fiscalia descarta que hi hagués descoordinació policial abans dels atemptats i creu que difícilment es pot fer seguiment de tots els investigats una vegada descartats, com en el cas de Abdelbaki Es-Satty: "Els recursos són limitats i s'han dedicat a investigar a les persones que consideren que tenen una implicació ".