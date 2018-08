El geni Poe entela el mirall

Edgar A. Poe -potser el més gran geni literari dels Estats Units- va ser expulsat de la Universitat de Virgínia per bevedor i jugador, però encara avui és el més il·lustre dels seus antics alumnes. Qui arribaria a ser mestre del relat curt, enigmàtic i detectivesc, havia estat un excel·lent estudiant en llengües clàssiques, matemàtiques i francès. Va morir el 1849, després de viure només 40 anys. Ramón Gómez de la Serna li va dedicar un llarg anàlisi, on el qualificava de insubornable ("era el seu somni i ell") i assenyalava que va inaugurar la misèria de l'artista a Amèrica al dedicar-se a escriptor professional.





Poe era terriblement intel·ligent ... i sensible. Poc després de morir la seva dona va confessar per escrit que: "sóc de naturalesa massa sensible, nerviós en grau extraordinari ... Em vaig tornar boig, amb llargues pauses de judici sa ... Durant aquests atacs d'absoluta inconsciència, bevia ... -només Déu sap quantes vegades i quant-. Amb deducció fàcil, els meus amics van atribuir la meva bogeria a la beguda, en comptes d'atribuir la beguda a la bogeria ... Ja havia abandonat tota esperança de curació permanent per a mi, quan vaig trobar una a la mort de la meva dona". Al poc, va intentar suïcidar-se i un any després va morir; ho va aconseguir. En beure, diria Ramon, entelava "un vidre del mirall en què es veu un i el món" i, exaltat i entumit de cos i d'esperit, acabaria convertit en un "ninot desesperat".





Dotze anys més jove que ell, Charles Baudelaire l'admirava i el va traduir, opinava que "volia fugir de totes les seves amargors enfonsant-se en el fons negre de la borratxera com en una tomba preparatòria".





La seva contínua embriaguesa, els seus arravataments vehements, el seu talent, tot això va convertir la seva figura en escandalosa per a la majoria, gent incapaços de compassió i respecte i silenci davant un ésser desgraciat i solitari.





L'autor de 'Les Fleurs du mal', proper a Poe en les seves torturades evasions, el veia com un home de facultats superagudizadas, un personatge la mirada del qual es clavava "sobre objectes que s'engrandeixen a mesura que ell els mira".





Per acabar avui, escoltem al propi Poe: "L'experiència ha demostrat, i ho provarà sempre la veritable filosofia, que una part molt important de la veritat, potser la més gran, sorgeix d'elements en aparença no relacionats amb l'assumpte". Silenci, amics.