Plorar pels morts, ballar per la vida

"Un!" ... "Dos!" ... "Tres!" ... "Quatre!" ... "Cinc!" ...





El recompte s'alça entre la multitud. Amb cada xifra es repeteix una mateixa acció, com si d'un ritual es tractés. Una persona mira al capdavant, tanca els ulls, aixeca la seva mà cap al cel, cau desplomada. A poc a poc, els cossos s'amunteguen a terra, uns al costat d'altres, uns sobre els altres.





"Divuit!" "Dinou!" "Vint!"





Aquestes són les persones que van morir per defensar els drets dels afrodescendents.





"Trenta-nou!" "Quaranta!"





Per defensar els de la població LGBTI.





Els que queden en peu esperen, pacientment, el seu torn. Algunes amb gest seriós, altres embolicats en llàgrimes. Totes vestides de blanc, molts descalços. Enmig d'un gran cercle, les seves sabates buides simbolitzen cada un dels que falten.





"Seixanta-cinc!"





Els camperols.





"Cent deu!"





Els docents.





Així, més de quatre-centes vegades. Per les més de quatre-centes persones assassinades a Colòmbia pel seu lideratge social i comunitari.





Aquesta escena va tenir lloc la tarda del passat dimarts 7 d'agost a la plaça de la Catedral de Barcelona, recuperada per unes hores de la massificació del turisme estiuenc. Mentre a Bogotà tenia lloc la presa de possessió del nou president de la República, Iván Duque, en un acte en què van quedar ben clares les intencions del proper govern d'incomplir els Acords de l'Havana, la comunitat colombiana sortia al carrer en ciutats de tot el món. Sortia a recordar als seus líders i lideresses assassinats, a denunciar que la xifra creix més i més, de manera exponencial, sense que es prenguin mesures efectives. A plorar pels morts, però també a també a ballar per la vida. A demostrar que la pau no és signar sense més un paper, sinó enfrontar amb valentia la violència estructural del segon país més desigual de tot Amèrica Llatina.

DE LES AMENACES A LA MASSACRE





Tot just una setmana abans d'aquesta performance a Barcelona, en una petita localitat del Catatumbo, regió de Colòmbia fronterera amb Veneçuela, també queien cossos desplomats, un a un, entre una multitud a plena llum del dia. En l'anomenada massacre del Tarra van ser assassinats 10 camperols: un d'ells un líder social, membre de l'Associació Camperola del Catatumbo, i quatre exguerrillers de les FARC, reincorporats a la vida civil fa ja més d'un any. Difícil en aquest cas evitar el tòpic colombià i no parlar de la "crònica d'una mort anunciada", ja que són centenars les denúncies dels pagesos catatumberos d'amenaces, atemptats i seguiments, de l'existència d'estructures paramilitars i d'enfrontaments entre grups armats .





Es dóna la circumstància a més que aquest és un dels departaments més militaritzats del país, cosa que sembla clar que no està garantint el dret a la vida ia la seguretat de la població.





Des de les comunitats parlen més aviat de frenar la violència amb inversió social ; de respectar els acords amb les FARC i avançar en el diàleg amb l'ELN, de la substitució de cultius de coca concertada amb les comunitats en comptes de l'eradicació per la força. És a dir, just el contrari del que sembla que va a fer Duque.





Barcelona. "Des aquí lluny es pateix també. Molts pensen que per estar a Europa, fora de perill, un no ho sent igual ... però ens dol molt el que succeeix en la nostra pàtria, ens fa mal pels nostres líders assassinats". Una de les dones assistents a l'acte expressava així el dolor dels que senten des de la distància la mort a la seva terra. Després del record a les víctimes, amb la caiguda del sol, la música i els balls inundaven la plaça. Perquè per molt que ho intentin, que vulguin callar les seves veus, els colombians i colombianes van tornar a cridar ia fer-se sentir. "El poble no es rendeix, carajo".









Miguel Sangüesa. Responsable de comunicació d'International Action for Peace.