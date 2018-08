Tot el que cal saber sobre les Perseides

Com passa cada any a mitjans d'agost, aquest 2018 també podrem gaudir de les famoses Llàgrimes de Sant Llorenç. La pluja d'estrelles s'observarà amb més nitidesa durant la nit de diumenge 12 i arribarà al seu punt màxim d'activitat entre les 22 i les 10 del matí de dilluns.





A més i segons els experts, aquest any serà possible veure-les especialment bé, ja que l'11 hi haurà lluna nova -i per tant, la nit serà més fosca-.





Compartim algunes curiositats i consells del comparador d'assegurances Acierto.com per gaudir d'aquest festival astronòmic:





1.- Aquestes estrelles fugaces són partícules de pols de diferents dimensions que van deixant els asteroides o cometes al voltant del sol. La pluja d'estrelles es produeix quan aquestes partícules entren a l'atmosfera terrestre i es volatilitzen.





2.- Ho fan a la velocitat gens menyspreable de 210.000 quilòmetres per hora i, malgrat l'intens efecte lluminós que provoquen aquestes "roques", són tan diminutes com un gra de sorra.









3.- Els especialistes en la matèria apunten que es podrà veure una mitjana d'entre 60 i 70 meteors per hora, però també entre 150 i 200 en alguns moments de la nit.





4.- Encara que el millor moment per veure-les sigui la nit referida, van començar a veure al voltant del 23 de juliol i acabaran el 22 d'agost.









5.- Fotografiar-les no és gens fàcil, especialment amb el mòbil, les càmeres solen comptar amb majors limitacions tècniques. Utilitza una plataforma estable -a falta de trípode-, en tot cas, ens ajudarà. La idea és optar per una exposició que duri diversos minuts (hi ha apps específiques i alguns models de smartphone compten amb maneres "expert" que les inclouen de sèrie i que fins i tot disparen en RAW). Amb exposicions curtes les estrelles només seran punts.





6.- Malgrat de deure el seu nom a la constel·lació de Perseu, poc tenen a veure amb ella. La seva explicació real es troba en el cometa 109P / Swift Tuttule. La seva òrbita es creua amb la del nostre planeta i la seva estela es troba sembrada de partícules que atreu el camp gravitatori de la Terra.









7.- Les Perseides no són l'únic esdeveniment còsmic destacable d'agost, sinó que cal esmentar també la desfilada planetari protagonitzat per Júpiter, Mart, Venus i la Via Làctia. Per acabar l'any encara tindrem les Oriònides (el 21 i 22 d'octubre), les Leonida (17 i 18 de novembre) i les Gemínides (el 13 i 14 de desembre).





8.- La pluja de meteors es podrà veure en directe a través d'Internet gràcies a l'Observatori del Teide de Tenerife i Sky-Live-Tv.









Article publicat inicialment a Pressdigital