L'atletisme espanyol segueix penjant-se medalles en el Campionat d'Europa

L'atleta espanyol Fernando Carro va aconseguir la medalla de plata aquest dijous als 3.000 obstacles del Campionat d'Europa que s'està disputant a Berlín, un podi al qual no va poder pujar en els 200 metres per una centèsima Bruno Hortelano, en una jornada de ple de bitllets per la final del 800.





El madrileny va donar a Espanya la seva segona medalla a l'Estadi Olímpic de la capital alemanya, després de la de bronze de Julia Takacs en 50km marxa, pocs minuts després de l'amarg quart lloc de Hortelano. Carro, que arribava a Berlín amb la segona millor marca de la temporada, es va col·locar en zona noble a l'última volta i va llançar el seu atac per guanyar la plata.





A la final anterior, Bruno Hortelano no va poder defensar el seu títol en els 200 metres, i es va quedar a una centèsima de pujar al podi, marcat en el seu rècord d'Espanya (20.04). Després de brodar un dia abans la semifinal amb la segona millor marca (20.29) dels participants, Hortelano es va trobar amb una carrera molt ràpida, que es va apuntar el turc Ramil Guliyev amb (19.76), fregant l'històric rècord de l'italià Pietro Mennea ( 18.72).





En la sessió matinal va arribar el ple per la final del 800 metres que van aconseguir Saül Ordóñez, ben col·locat sempre, Álvaro de Dalt, capaç de reaccionar en la segona volta, i Daniel Andújar, amb una estratègia agressiva. A més, Juliet Itoya es ficava a la final de llargada després de saltar 6,65 metres.