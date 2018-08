Salut detecta 5 afectats per un brot de legionel·la a L'Hospitalet

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) investiga un brot de legionel·losi que s'ha produït en els últims dies a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb cinc afectats, dels quals n'hi ha quatre que han requerit hospitalització: tres ja han estat d'alta i un segueix ingressat amb bona evolució.





Els afectats són quatre homes i una dona, d'entre 59 i 80 anys d'edat, i que van iniciar els símptomes entre el 28 de juliol i el 3 d'agost, ha detallat la Aspcat --que investiga el cas costat de l'Ajuntament de la localitat - en un comunicat de la Conselleria de Salut de la Generalitat.





A data d'aquest divendres, "no es pot descartar" que apareguin més afectats en els propers dies perquè el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a 14 dies.





Les investigacions a nivell epidemiològic i ambiental es van iniciar el dia en què es van notificar els malalts, recollint informació per delimitar on s'ha pogut donar el contagi entre els malalts, a més de dur a terme inspeccions en les instal·lacions de risc, com torres industrials de refrigeració d'aigua, de les que s'han recollit mostres per analitzar.





ESPEREN RESULTATS ANALÍTICS





S'ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc de tots els circuits implicats en la investigació, dels quals s'han recollit mostres, i s'espera que els resultats analítics orientin sobre l'origen del brot.





Paral·lelament, l'Ajuntament va deixar sense activitat elements que faciliten l'aspersió important d'aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària, i s'ha reprès la seva activitat després de prendre mostres, netejar i desinfectar aquests elements.





La legionel·losi es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada i aerosols, sense que es transmeti entre una persona i una altra, i les persones amb més risc de patir-són les que fumen, pateixen malalties cròniques del sistema immunitari, i les d'edat avançada.





Salut Pública ha destacat que "pot beure sense cap perill l'aigua de subministrament públic, tant en domicilis com en fonts, i pot utilitzar per a higiene personal i per cuinar.