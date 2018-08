Buch demana per carta a Marlaska que autoritzi l'escorta d'Puigdemont

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha insistit aquest divendres en una carta enviada al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha de tenir protecció i que no és un "fugat".





En la missiva, Buch replica al Ministeri --que va rebutjar autoritzar la escolta-- que, a efectes europeus, Puigdemont "no es troba fugat atenent a la manca d'una requisitòria internacional", ja que el Tribunal Suprem (TS) va retirar les euroordres de detenció.





També argumenta que Puigdemont es troba personat amb advocat i procurador en la causa del TS contra ell i altres dirigents independentistes pel procés sobiranista, "fet que no seria d'acord o concordant amb la condició de fugat".





Afegeix que és fugat "aquell que es sostreu completament a la justícia i la mateixa desconeix on es troba" i que aquest no és el cas de Puigdemont, perquè el TS sap on és.





Defensa que la normativa relativa a l'estatut dels expresidents estableix una sèrie de mitjans i prerrogatives, que inclouen serveis de seguretat, "tret que explícitament renuncien o bé que s'aprovi per majoria parlamentària de 2/3 parts".





Puntualitza que "no hi ha limitació territorial alguna en la normativa corresponent", de manera que els expresidents poden gaudir dels drets que tenen reconeguts per llei en territori català o fora d'ell.





DRET A LA SEGURETAT





Buch coincideix amb el Ministeri de l'Interior en què correspon a Exteriors la competència per a "tramitar la comunicació corresponent de desplaçament d'agents de Mossos d'Esquadra" a Bèlgica, on viu Puigdemont, i subratlla que ja van fer la petició al Ministeri de Josep Borrell, però que encara no han obtingut resposta.





Acaba recordant que al Ministeri de l'Interior li correspon facilitar "els tràmits per al trasllat de les armes reglamentàries dels agents que han de prestar el servei de seguretat a Bèlgica", i espera que es podrà resoldre amb garanties i rapidesa un dret que la llei reconeix Puigdemont, i que afecta un dret tan fonamental com la seva pròpia seguretat, afegeix.





La Conselleria d'Interior de la Generalitat espera aquests dos permisos mentre ja té preparat el dispositiu de protecció a Puigdemont.





Un informe intern dels serveis jurídics de la Generalitat, al qual ha tingut accés aquest dilluns, avalava que Puigdemont ha de disposar de serveis de seguretat i emplaçava Exteriors a limitar-se a col·laborar.





NEGATIVA DEL MINISTERI





El Ministeri de l'Interior va rebutjar el dissabte autoritzar l'enviament d'una escorta dels Mossos d'Esquadra a Puigdemont, petició que la Conselleria va fer a mitjans de juliol.





Segons fonts del Ministeri, la decisió de no facilitar una escorta armada a Puigdemont es va prendre després d'un informe de l'Advocacia de l'Estat.





L'informe es fonamentava en dos punts: la pèrdua de condició d'autoritat pública, i l'existència d'un procés judicial contra ell i una ordre de detenció interposada sobre la seva persona en territori espanyol.