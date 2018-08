Un estudi del CSIC podria ajudar a tractar les al·lèrgies causades per l'anisakis

Anisakis extrets d'un lluç infectat (Europa Press)





Un estudi dirigit pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha demostrat l'existència de nombroses seqüències gèniques d'al·lèrgens alimentaris, tant pròpies com d'altres éssers vius, en el genoma de nematodes del gènere anisakis.





Els resultats del treball, publicat a la revista 'BMC Genomics', podrien ajudar a tractar les reaccions al·lèrgiques causades per aquest paràsit.





L'estudi se centra en l'estudi genètic de dues espècies d'anisakis, la 'A. simplex sensu stricto 'i la' A. pegreffii ', i l'híbrid entre ambdues. Aquestes dues espècies, juntament amb una tercera anomenada 'A. berlandi ', són les principals responsables de l'afecció coneguda com anisakiosi.





"Les espècies estudiades no són les úniques que tenen al·lèrgens característics, les larves híbrides entre ambdues porten la seva pròpia bateria d'al·lèrgens, aspectes que fins ara no havien estat tinguts en consideració i que serviran com a marcadors epidemiològics per avaluar les zones d'incidència de anisakiosi" , explica l'investigador del CSIC Alfonso Navas, del Museu Nacional de Ciències Naturals, coordinador de l'estudi.





Dels 509 al·lèrgens d'origen alimentari descrits fins ara, corresponents a fongs, animals i plantes, els investigadors han buscat homòlegs en els transcriptomes de les espècies analitzades en aquest estudi. Els resultats mostren, amb una semblança pròxima al 100%, 937 seqüències de proteïnes corresponents a 121 al·lèrgens diferents.





"Això podria explicar els casos de sensibilització o reacció creuada de pacients de anisakiosi davant d'altres fonts d'al·lèrgens, o de persones que estant tractades com a al·lèrgics a altres agents, manifesten els símptomes a aquests després d'estar exposats a anisakis. Tot indica que aquests nematodes són una bomba al·lergènica ", afegeix Navas.





ESPANYA, EN EL GRUP DE PAÏSOS MÉS AFECTATS QUE LIDERA JAPÓ





La anisakiosi està emergint com un important problema epidemiològic i està caracteritzada per manifestacions agudes de epigastràlgia, nàusees, dolor abdominal, diarrees i processos al·lèrgics molt severs. S'han reportat més de 20.000 casos d'anisakiosi a tot el món des de 1960, amb incidències més altes en àrees com el Japó, els Països Baixos, França, Espanya, Alemanya i Califòrnia, on el peix cru es consumeix tradicional o cada vegada més.





Donat el consum generalitzat de peix cru en forma de sushi i sashimi, Japó té no obstant això la major prevalença de anisakiasi gàstrica. A Espanya, on 'Anisakis spp' es considera que és un problema de salut emergent; s'ha informat que la freqüència d'infecció oscil·la entre el 0,43 i el 22 per cent en els peixos que arriben al mercat, amb taxes molt altes d'infecció en espècies particulars.





Tot i que el peix infectat amb les larves d'aquest nematode es congela per matar el paràsit, les persones sensibilitzades a anisakis poden mostrar símptomes tot i que s'hagi dut a terme una correcta congelació.





Aquest treball estableix un marc de referència genòmic i proteòmic per situar la resta de les 12 espècies que en total conformen el gènere anisakis, així com altres gèneres de nematodes de la família Anisakidae amb interès sanitari i econòmic per a la societat.





"Ara tenim una eina que permetrà afinar molt més en el seguiment de la malaltia. Saber quines espècies d'Anisakis han provocat la reacció, el potencial al·lergènic d'aquestes i l'espècie de peix en la qual es trobaven ajudarà a tractar les reaccions al·lèrgiques per anisakis i el paper d'aquests nematodes en les reaccions creuades o en la sensibilització a altres al·lèrgens ", conclou l'investigador.