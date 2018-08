El PP de Catalunya creu que és un engany utilitzar les municipals per votar sobre la independència

Santi Rodríguez, secretari general del PP de Catalunya (Europa Press)





El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha rebutjat que les eleccions municipals de 2019 puguin convertir-se en una votació sobre la República que va aprovar el Parlament a l'octubre: "Ni per fer la independència ni per no fer la independència".





"Els que es presentin dient que aquestes són unes eleccions per guanyar la independència, la República o coses d'aquestes, que els ciutadans sàpiguen una vegada més que els estan enganyant" i que utilitzaran els seus vots per a alguna cosa diferent al que han de servir, que és per triar qui dirigeix els municipis, ha advertit en una entrevista d'Europa Press.





El dirigent popular ha subratllat que els comicis de 2019 són per escollir "qui administrarà els recursos més propers a la ciutadania" i s'encarregarà de qüestions com la neteja, la seguretat, l'enllumenat i la promoció econòmica.





"Estaríem enganyant a les persones i als ciutadans si ens presentéssim a aquestes eleccions dient que serveixen per a l'independentisme o el no independentisme", ha insistit, i ha apostat perquè el PP presenti candidatures estrictament municipalistes.





L'APOSTA PER ALBERTO FERNÁNDEZ





Sobre la llista del PP a Barcelona, ha explicat que la decisió s'ha posposat per les eleccions catalanes del 21 de desembre i el procés de renovació del partit, i d'apostar de nou per Alberto Fernández dependrà de "si ell té voluntat o no voluntat de continuar ".





En qualsevol cas, ha defensat que al PP "hi ha persones preparades per assumir aquests reptes" i que estan a l'espera de veure en què queda una possible candidatura de l'exprimer ministre francès Manuel Valls al consistori barceloní, amb qui ha admès contactes però cap acord.





"La lectura principal que té l'operació Valls és intentar guanyar l'Alcaldia i aquesta majoria a qui la té, que és Colau i un partit que segurament s'ha preocupat de moltes coses, menys del que passa a Barcelona", de manera que el seu objectiu es centraria en l'Ajuntament de la capital catalana i no és extrapolable.





"No veiem que una operació d'aquestes característiques pugui tenir un trasllat al Parlament de Catalunya. Crec que és bo que els catalans tinguem diferents opcions polítiques i no només blocs", com creu que ha passat des de l'eclosió del procés sobiranista.