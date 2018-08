Funcionaris denuncien la seva desprotecció davant les agressions patides a Aranjuez i Estremera

Presó d'Estremera (Europa Press)





Presos de les presons d'Aranjuez i Estremera han ferit a diversos funcionaris en dos incidents violents diferents registrades en els últims dies en les dues presons, ha denunciat l'Agrupació de Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (Acaip).





La primera de les agressions va tenir lloc la nit del 31 de juliol al penal d'Estremera. Un intern en primer grau va ser traslladat d'urgència a la infermeria després d'haver ingerit un nombre significatiu de pastilles, per sobre de les 60, segons manifestava.





Allà, a la infermeria, va ser on va agredir diversos funcionaris. El més greu va rebre una mossegada al braç mentre subjectava al pres per ordre mèdica. Tant aquest com la resta dels treballadors colpejats van ser atesos al mateix centre, segons va detallar en sindicat en un comunicat.





L'incident violent més recent va ocórrer aquest dimecres a la tarda a la presó d'Aranjuez. Segons informa avui el diari La Razón, tot va començar quan un pres li va ser detectat a la seva cel·la una gran quantitat de tabac que no podia acreditar haver adquirit a l'economat.





Després del registre, el reu, Chen IH va anar a una de les cabines alterat i cridant va començar a colpejar una finestreta. Un funcionari li va demanar que parés, moment en el qual el va agredir. Dos reus taiwanesos van incitar a la resta perquè augmentés l'agressió. En total, quatre funcionaris van ser colpejats i els tres presos immobilitzats i traslladats a un mòdul d'aïllament.





Per tot això, el sindicat Acaip ha demanat que traslladin i separin de la presó a la banda taiwanesa de més de 100 individus --la implicada en aquest cas i altres baralles similars-- que es troba en aquesta presó després de ser detinguts fa dos anys per estafar telèfons a milers de ciutadans xinesos.





Així mateix, en l'anterior comunicat van denunciar la seva "desprotecció davant de fets cada vegada més freqüents", fins i tot amb risc biològic, com el de la setmana passada a Estremera. "Una vegada més hem de recordar que el protocol antiagresiones vigent no serveix per a res excepte per protegir a l'Administració", ha conclòs el sindicat.